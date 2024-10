Štai kaip Trinkūnaitė ir Germanas maudėsi milijonuose – areštuoti ne tik prabangūs namai, kolekcijos

Pati Monika Navickienė šiandien pareiškė, kad žada trauktis iš konservatorių partijos.

Generalinė prokuratūra areštavo verslininkei Ievai Trinkūnaitei priklausantį namą, esantį sostinės Antakalnio mikrorajone. Nekilnojamojo turto ekspertų vertinimu, namo vertė gali siekti apie 3–4 milijonus eurų.

Į teisėsaugos akiratį patekusios verslininkės ir „Foxpay“ pagrindinės akcininkės Ievos Trinkūnaitės namas yra 586 kvadratinių metrų ploto. Ir nors namo vertė, Registrų centro duomenimis, šių metų pradžioje siekė 746 tūkstančius eurų, tačiau tikroji namo vertė gali siekti kelis kartus daugiau.

„Tikėtina, kad jei ten yra labai, labai prabangiai įrengtas, tai galėtų būti ir virš 2500 eurų už kvadratinį metrą, bet jau skaičiuokime taip, kad rūsys – pigiau, o gyvenamieji aukštai – brangesni“, – sako nekilnojamojo turto (NT) ekspertas Antanas Kišūnas.

Dviejų– trijų milijonų kaina gali būti tik pradinė, nes daug kas priklauso nuo pačio namo įrengimo, o tikėtina, kad piniguose besimaudžiusi verslininkė į namo vidų gali būti investavusi didžiules sumas pinigų.

„Tai yra norima vieta gyventi turtingiems žmonėms, tai jeigu atsirastų pirkėjas, kuris ieško būtent tokio namo, būtent tokioje vietoje, tai galėtų sumokėti ir, sakyčiau, ženkliai didesnę sumą“, – tikina A. Kišūnas.

Navickienė trauksis iš partijos

Namas ir iš išorės atrodo įspūdingai: turi dvi erdvias terasas, net tris balkonus ir kone per visą pagrindinį fasadą besidriekiančią įstiklintą oranžeriją. Tikėtina, kad name Trinkūnaitė šiame name turi ne vieną ir ne du miegamuosius, baseiną su spa zona, ką dažniausiai turi daugelis milijonuose besimaudančių verslininkų.

„Tikėtina, kad ten yra rūsys, tikėtina, kad ten įrengta labai prabangiai. Sklypo plotas yra nemažas“, – vardija NT ekspertas.

Kartu su Trinkūnaitės namu prokurorai areštavo ir buvusios ministrės Monikos Navickienės namus. Butą Vilniaus centre, Skapo gatvėje, ir garsųjį namą Šilo gatvėje, kuris registruotas kaip dirbtuvės. Pati Monika Navickienė šiandien portalui „Delfi“ pareiškė, kad ji po kilusio skandalo ir turto areštų žada trauktis iš konservatorių partijos.

„Kalbant apie politinę ateitį, žmogus politikoje, šiame gyvenimo etape, jos nebeturi“, – teigia TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis.

Tačiau partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis mano, kad Navickienė jau savo politinę kaina jau sumokėjo, kai pasitraukė iš ministrės posto.

„Man atrodo, kad Monika atsiribojo nuo partijos išeidama iš politikos tiek, kiek ji buvo susijusi su tuo skandalu. Prokuratūra ganėtinai aiškiai pasakė, kad kokių nors toliau su ja susijusių situacijų nemato“, – kalba G. Landsbergis.

Areštavo laikrodžių kolekciją

Monika Navickienė, anot Landsbergio ir kitų bendražygių, įspūdingais turtais nesipuikavo, skirtingai nei jos vyro verslo partneriai – Ieva Trinkūnaitė ir Vilhelmas Germanas. Pareigūnai, kartu su verslininkų namais, areštavo pasakiškos vertės laikrodžių kolekciją.

„Iš 27 vienetų 14 yra „Audemars Piguet“ – tai yra šveicarų brendas, jis yra iš high and luxury kategorijos. Tokie laikrodžiai, kur apie 30–50 tūkstančių“, – aiškina prabangių laikrodžių ekspertas Rokas Šulnius.

Prabangių laikrodžių ekspertas Rokas Šulnius paviešintoje Trinkūnaitės ir Germano laikrodžių kolekcijoje išskiria vieną laikrodį, kurio kaina pritrenkianti – net 6 su puse milijono eurų.

„Su tais patobulinimais: su turbilijonais, amžinuoju kalendoriumi arba vienetiniai kaip „Patek Phillipe“, kainuojantys kelis milijonus eurų, tai dažniausiai jie daromi pagal užsakymą ir jų reikia luktelt“, – teigia Rokas Šulnius.

Vertė – daugiau nei 8 mln.

Jeigu Trinkūnaitės ir Germano laikrodžiai yra tikri, o ne jų kopijos, tai šių laikrodžių vertė gali siekti daugiau nei 8 milijonus eurų. Dažniausiai tokius brangius laikrodžius pinigų turintys asmenys perka norėdami investuoti, arba legalizuoti nelegaliais būdais įgytas lėšas.

„Jeigu mes kalbame, kad jie tikrai, tai vien tik „Patek Phillipe Grandmaster“ ir „Richard Mille“, tai jau jie sudarytų 7 milijonus, jeigu taip grubiai. Ir dar visi kiti, tai aš manyčiau 8 milijonai“, – sako laikrodžių ekspertas.

Nors finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė, kad su finansinių technologijų įmone „Foxpay“ susijęs ikiteisminis tyrimas, kurio duomenimis, galėjo būti legalizuota per 17 milijonų eurų, tačiau kol kas areštuotas turtas už už 3 milijonus eurų. Bet, kaip teigia teisėsauga, ši suma gali augti ir tikėtina – augs.

