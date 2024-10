Štai kada darbą pradės naujai išrinkti Seimo nariai – kas laukia?

Nors Seimo rinkimų maratonas rinkėjams jau praėjo, ateinančias savaites laukia dar visas teisinis procesas, iki kol naujai išrinkti Seimo nariai iš tikrųjų pradės eiti šias pareigas.

Remiantis Seimo rinkimų įstatymo 79 straipsniu, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dar turi paskelbti galutinius rinkimų rezultatus, po kurių naujai išrinkti parlamentarai galės priimti Seimo nario priesaiką.

Kaip tą reglamentuoja įstatymas, VRK privalo paskelbti galutinius rinkimų rezultatus (išskyrus pakartotinio balsavimo) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo rinkimų.

Tiesa, Seimo kanceliarijos spaudos biuro vedėjos Justės Radzevičiūtės-Laugalienės teigimu, jau kitą penktadienį, lapkričio 8 d. planuojama, jog kitos Seimo kadencijos parlamentarams bus įteikti Seimo nario pažymėjimai (juos VRK Seimo nariams turi įteikti per 3 dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo).

Turi priimti Seimo nario priesaiką

Visgi net ir įteikus Seimo nario pažymėjimą politikams, tai dar nereikš, kad jie yra Seimo nariai. Remiantis įstatymais, Seimo nariu tampama tik tuomet, kai yra priimama Seimo nario priesaika per pirmąjį naujojo Seimo posėdį. Būtent tada naujieji parlamentarai tampa oficialiais valstybės Seimo nariais, o praėjusios kadencijos parlamentarai praranda savo įgaliojimus. Seimo narių priesaikas priima Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas, o jei jo nėra – Konstitucinio Teismo Teisėjas.

Tai reglamentuota ir Lietuvos Respublikos konstitucijos 59 str., kuriame teigiama, kad: „Seimo narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai naujai išrinktas Seimas susirenka į pirmąjį posėdį. Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau išrinktų Seimo narių įgaliojimų laikas. Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seime jis prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai.“

Be to, įgaliojimus per pirmąjį Seimo posėdį grąžinti prezidentui turi ir dabartinė Vyriausybė. Tuomet, remiantis Vyriausybės įstatymo 8 str. prezidentas priima Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus ir paveda jai eiti pareigas, kol Vyriausybė iš naujo gaus Seimo įgaliojimus arba kol bus sudaryta nauja Vyriausybė.

Tiesa, kada naujojo Seimo nariai duos priesaiką, priklauso ir nuo prezidento. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 65 str., pirmasis Seimo posėdis turi įvykti ne vėliau nei per 15 dienų po Seimo išrinkimo, o jį sušaukti turi Lietuvos Respublikos prezidentas.

Visgi, jei dėl kokių nors priežasčių dabartinis valstybės vadovas Gitanas Nausėda nuspręstų Seimo nekviesti, tuomet kitą dieną, pasibaigus 15 dienų terminui, Seimo nariai į posėdį turėtų rinktis patys. Taigi, teoriškai vėliausiai naujieji Seimo nariai priesaiką priimtų lapkričio antroje pusėje.

Pačiam pirmajam Seimo posėdžiui, pagal įstatymus, pirmininkautų vyriausias išrinktas Seimo narys. Dabartiniais VRK duomenimis, tokia garbė atitektų 73 metų socialdemokratei Birutei Vėsaitei, kuri pirmininkautų iki tol, kol posėdžio metu būtų išrinktas naujos kadencijos Seimo pirmininkas.

Tai bus 14-as oficialus Lietuvos valstybės parlamentas.

Į 2024-2028 m. kadenciją išrinkti Seimo nariai

Po antrojo Seimo rinkimų turo paaiškėjo visi naujai išrinkti 2024-2028 m. kadencijos Seimo nariai. Tiesa, tai tik preliminarus sąrašas, tad Seimo nariai dar gali keistis, jei jie atsisakys savo mandatų arba galutiniuose rinkimų rezultatuose bus nustatyta, kad po perskaičiavimo vienmandatėje apygardoje laimėjo kitas kandidatas. Preliminarų VRK pateiktą išrinktų Seimo narių sąrašą ir jų atstovaujamas partijas galite peržiūrėti čia:

Lietuvos Socialdemokratų partija:

Vaida Aleknavičienė

Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė

Linas Balsys

Ruslanas Baranovas

Tadas Barauskas

Šarūnas Birutis

Vilija Blinkevičiūtė

Ingrida Braziulienė

Rasa Budbergytė

Andrius Busila

Saulius Čaplinskas

Giedrius Drukteinis

Arūnas Dudėnas

Ilona Gelažnikienė

Vytautas Grubliauskas

Darius Jakavičius

Roma Janušonienė

Linas Jonauskas

Martynas Katelynas

Robertas Kaunas

Indrė Kižienė

Orinta Leiputė

Tomas Martinaitis

Alyvdas Mockus

Remigijus Motuzas

Antanas Nedzinskas

Juozas Olekas

Gintautas Paluckas

Modesta Petrauskaitė

Karolis Podolskis

Raminta Popovienė

Tadas Praraja

Algimantas Radvila

Audrius Radvilavičius

Darius Razmislevičius

Inga Ruginienė

Julius Sabatauskas

Eugenijus Sabutis

Rimantas Sinkevičius

Algirdas Sysas

Matas Skamarakas

Dovilė Šakalienė

Laurynas Šedvydis

Jurgita Šukevičienė

Šarūnas Šukevičius

Violeta Turauskaitė

Lilija Vaitiekūnaitė

Birutė Vėsaitė

Kęstutis Vilkauskas

Ramūnas Vyžintas

Jūratė Zailskienė

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai:

Arvydas Anušauskas

Dalia Asanavičiūtė

Audronius Ažubalis

Giedrė Balčytytė

Agnė Bilotaitė

Aistė Gedvilienė

Laurynas Kasčiūnas

Liutauras Kazlavickas

Vytautas Kernagis

Dainius Kreivys

Raimondas Kuodis

Paulė Kuzmickienė

Gabrielius Landsbergis

Mindaugas Lingė

Matas Maldeikis

Liudas Mažylis

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Žygimantas Pavilionis

Audrius Petrošius

Arvydas Pocius

Valdas Rakutis

Jurgis Razma

Gintarė Skaistė

Kazys Starkevičius

Ingrida Šimonytė

Daiva Ulbinaitė

Arūnas Valinskas

Emanuelis Zingeris

Politinė partija „Nemuno Aušra“:

Kęstutis Bilius

Dainoras Bradauskas

Petras Dargis

Tomas Domarkas

Aidas Gedvilas

Martynas Gedvilas

Vytautas Jucius

Karolis Neimantas

Daiva Petkevičienė

Mantas Poškus

Robert Puchovič

Tadas Sadauskis

Artūras Skardžius

Agnė Širinskienė

Raimondas Šukys

Lina Šukytė-Korsakė

Dainius Varnas

Daiva Žebelienė

Remigijus Žemaitaitis

Liberalų sąjūdis:

Virgilijus Alekna

Andrius Bagdonas

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Vitalijus Gailius

Eugenijus Gentvilas

Simonas Gentvilas

Ričardas Juška

Simonas Kairys

Arminas Lydeka

Viktoras Pranckietis

Edita Rudelienė

Jevgenij Šuklin

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“:

Zigmantas Balčytis

Rima Baškienė

Algirdas Butkevičius

Domas Griškevičius

Agnė Jakavičiūtė-Miliauskienė

Giedrimas Jeglinskas

Linas Kukuraitis

Kęstutis Mažeika

Jekaterina Rojaka

Lukas Savickas

Virginijus Sinkevičius

Saulius Skvernelis

Tomas Tomilinas

Linas Urmanavičius

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga:

Valius Ąžuolas

Dainius Gaižauskas

Ligita Girskienė

Eimantas Kirkutis

Aušrinė Norkienė

Bronis Ropė

Ignas Vėgėlė

Aurelijus Veryga

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga:

Jaroslav Narkevič

Česlav Olševski

Rita Tamašunienė

Išsikėlė pats:

Viktoras Fiodorovas

Vitalijus Šeršniovas

Partija „Laisvė ir teisingumas“:

Artūras Zuokas

Nacionalinis susivienijimas:

Vytautas Sinica