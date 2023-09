Štai ir viskas: Lietuvoje džiaugtis liko nedaug – greitai „išjungsime vasarą“

Šiais metais rugsėjo mėnuo išsiskiria neįprastai dideliu šiltų dienų skaičiumi. Iki pat rudens lygiadienio (rugsėjo 23 d.) oro temperatūra beveik visoje Lietuvoje nenukrito žemiau 15 laipsnių.

„Rugsėjis, labai realu, bus šilčiausias per visą meteorologinių stebėjimų istoriją (nuo 1778 m.). Mums ir daugeliui smagu, nes gavom ketvirtą vasaros mėnesį. Būtų gana keista skųstis dėl šilumos ir Saulės spindulių“, – puslapyje „Orai ir klimatas Lietvuoje“ praneša meteorologai.

Vis dėlto tokia šiluma šiuo laikotarpiu mūsų regionui visiškai nebūdinga.

„Iš meteorologo pusės žvelgiant, tokia šiluma buvo labai anomali ir lietuviškiems rugsėjams visiškai nebūdinga. Ne prie Viduržemio jūros gyvenam“, – teigiama įraše.

Tačiau orai netrukus keisis. Jau savaitgalį pranešama apie atvėsimą.

„Orų modelių skaičiavimuose jau matyti viso to užsitęsusio smagumo pabaiga. Ateinančios 3 dienos dar bus vasariškai šiltos, o nuo savaitgalio atvės. Vis dar bus pakankamai šilta, tačiau nebe vasariškai, o labiau rudeniškai. Saulės spindulių bus mažiau, o debesų – daugiau“, – skelbia meteorologai.

Lietuvos hidrometeorolgijos tarnybos (LHMT) duomenimis, trečiadienį Lietuvoje nelis. Aukščiausia temperatūra 22–27 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienį be lietaus. Vėjas pietryčių, pietų, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

Penktadienio dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 20–25, šiaurės vakaruose kai kur 17–19 laipsnių šilumos.

Kada ateis bobų vasara?

Kai kurie žmonės dabartines saulėtas ir šiltas dienas vadina bobų vasara. Klimatologas Arūnas Bukantis patikino, kad iš tiesų šis metas nėra bobų vasara. Ji ateina tada, kai oras jau būna atvėsęs, bet dėl oro masių cirkuliacijos laikinai grįžta šiluma.

„Reikia pirmiausia sulaukti, kada baigiasi vadinamojo meteorologinė vasara“, – „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ kalbėjo klimatologas.

Vasaros pabaigą žymi keli kriterijai. Rugsėjo 23 dieną buvo rudens lygiadienis. Tada baigiasi vadinamoji astronominė vasara.

Tačiau meteorologinė vasara baigiasi tada, kai vidutinė paros temperatūra nukrenta žemiau 15 laipsnių. Kol kas ji beveik visoje Lietuvoje bent dienomis laikosi aukštesnė.

„Tai reiškia, kad dar nesibaigė tikroji vasara“, – paaiškino A. Bukantis.

Anot pašnekovo, bobų vasara taip pat turi tam tikrus požymius. Dažniausiai ji prasideda po rudens lygiadienio (rugsėjo 23 d.). Be to, reikia atvėsimo – oro temperatūra turi nukristi žemiau 15 laipsnių.

„Tik tada nuo Portugalijai priklausančio Azorų salyno atslenka šiltesnio oro pliūpsniai. Jie jau gali būti priskiriami bobų vasarai“, – teigia A. Bukantis.

Klimatologo teigimu, jei per lygiadienį – rugsėjo 23 d. – orai gerokai atvėsta, o vėliau sugrįžta šiluma, tą laikotarpį jau galima laikyti bobų vasara.

Vis dėlto, nors rugsėjo 23 d. dalyje rajonų iškrito lietaus, oras įšilo iki 18–20, o kai kur ir iki 24–26 laipsnių. Taigi bobų vasaros, paanšu, dar teks palaukti.

Pasakė, kokie bus kiti rudens mėnesiai

Numatoma, kad anticikloniniai, t.y. giedri orai laikysis ir spalio pradžioje. Pasak profesoriaus, dabartinė atmosferos cirkuliacija yra labai palanki oro srautams iš pietų. Šiluma skverbiasi į visą Baltijos regioną, į centrinę Europos dalį. Tiesa, tikslią ilgalaikę prognozę sudaryti yra gana sunku.

„Koks bus visas spalis, galima nurodyti tik vidutinę jo temperatūrą. Prognozuojama, kad ji turėtų būti aukštesnė daugiametį spalio mėnesio vidurkį, t.y. apie 9–10 laipsnių. Turiu omenyje, 10 laipsnių pajūryje, o kitur vidutinė mėnesio temperatūra nukrenta žemiau 8–9 laipsnių“, – paaiškino A. Bukantis.

Atėjus rudeniui, dažno lietuvio nuotaiką gadina vadinamasis „cepelininis“ dangus – niūrūs, pilki debesys, dažnai su krituliais. Anot klimatologo, to neišvengsime ir šiemet.

„Nieko mes nepakeisime. Mūsų platumoje rudenį visą laiką sustiprėja cikloniniai procesai iš Atlanto. Dažnai veržiasi oro masės ir rūkai būna dažnesni. Taigi tiek saulėtų dienų kaip rugsėjo mėnesį ir spalio pradžioje tikrai neturėsime.

Vėliau, nuo spalio 2–3 dešimtadienio dažnesnis bus pilko dangaus atspalvis“, – kalbėjo profesorius.

Anomalijų daugėja: žiema Lietuvoje jau sutrumpėjo 33 dienomis

Anot LHMT vyriausiosios klimatologės Viktorijos Mačiulytės, ilgalaikiai stebėjimai rodo, kad klimatas stipriai keičiasi. Kinta ir sezonai: meteorologinės vasaros darosi ilgesnės, dažnai „nugnybdamos“ dalį rudens, o žiemos trumpėja ir šiltėja.

Per kiek daugiau nei 60 metų meteorologinė žiema Lietuvoje vidutiniškai sutrumpėjo apie 33 dienomis, o meteorologinė vasara – pailgėjo 23 dienomis. Be to, žiema yra labiausiai šylantis sezonas (žiema sušilo vidutiniškai 3,2 °C, o vasara 1,8 °C).

„Bet nebus taip, kad dėl klimato kaitos žiemos nebeliks. Mūsų geografinė platuma dėl klimato kaitos nesikeičia. Šiaurė yra netoli ir šalčiai gali atkeliauti. Tačiau kyla oro temperatūra ir keičiasi atmosferos cirkuliacija, kas lemia meteorologinių sezonų pokyčius“, – priduria klimatologė.