Specialistai, be kurių pasaulis sustotų

Logistų kasdienybė

Logistikos įmonės „Associated Cargo Experts“ transporto koordinatorius Mindaugas Kildišius pasakoja, jog pasirinkus logistikos specialybę, darbas niekada nebus nuobodus ar monotoniškas. Logistai nuolat bendrauja su daugybe žmonių, o darbas – pateikia staigmenų.

„Šis darbas – nebijantiems atsakomybės ir gebantiems priimti sprendimus. Kolegos iš viso pasaulio pradeda skambinti jau nuo 7 valandos ryto dėl įvairiausių klausimų, pavyzdžiui, maršruto pakoregavimo arba krovinių nukreipimo kitur, ir šias problemas gali išspręsti tik tu – delsti negalima. Taip dažnai nutinka ir dėl laiko zonų skirtumų. Vis tik, toks darbo pobūdis leidžia neprisirišti prie darbo vietos ir kai kada jo metu susitvarkyti asmeninius reikalus“, – pasakoja M. Kildišius.

Logistas pratęsia, jog multitaskinimas (keleto užduočių atlikimas vienu metu) – tai įprasta ir neatsiejama darbo dalis. Visa informacija, kurią gauna šis darbuotojas – labai svarbi ir nieko praleisti negalima, todėl tikslumas ir atidumas detalėms taip pat labai svarbios dirbant logistikos srityje.

M. Kildišius priduria, jog vis dėlto darbo pobūdis ir krūvis skiriasi priklausomai nuo užimamų pareigų ir įmonės dydžio. Įprastai mažesnėse įmonėse platesnis darbų spektras, o didesnėse – siauresnis darbų spektras ir didesnis darbo krūvis.

VILNIUS TECH profesorius dr. Darius Bazaras pratęsia, jog darbo rinkoje pasiūla plati, todėl studentai dar studijų metu gauna darbą transporto, ekspedijavimo, sandėliavimo, prekybos, terminalų bei paskirstymo sistemos įmonėse. Taip pat dirba viešojo transporto, keleivių vežimo kompanijose, ministerijose, savivaldybėse, įsitraukia į aviacijos sritį, sprendžia multimodalinio vežimo technologijų praktinio taikymo klausimus.

Specialistai ruošiami įvairiapusiškai

Logistikos specialistai ruošiami VILNIUS TECH Transporto inžinerijos fakulteto Transporto inžinerinės ekonomikos ir logistikos studijų programoje. Profesorius dr. D. Bazaras pasakoja, jog ši studijų programa turi bene giliausias tradicijas – joje jau daugiau nei 40 metų rengiami transporto ir logistikos specialistus tiek tarptautinei, tiek ir Lietuvos rinkai.

„Mūsų studijų programa savo laiku įkvėpė logistikos studijų plėtrą. Aišku per šiuos dešimtmečius programa keitėsi, tobulėjo, buvo ir yra pritraukiami aukšto lygio dėstytojai, socialiniai partneriai bei užsienio mokslininkai. Programa yra nuolatiniame tobulinimo procese, peržiūrint dėstomus dalykus bei atsižvelgiant į realius rinkos poreikius“, – pasakoja Logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjas.

Studijuodami būsimieji specialistai gauna visapusį vadybinį parengimą su labai konkrečiu turiniu – transporto vadybos ir logistikos žinias su galimybe specializuotis transporto ekonomikos srityje. Be bendrųjų vadybos dalykų, mokymąsi kalbų, logistikos, krovinių ir keleivių vežimo organizavimo technologijų, aptarnavimo, sandėlių logistikos, transporto politikos, žaliosios logistikos, informacinių technologijų, transporto ekonomikos bei kitų dalykų. Be to, plečiantis VILNIUS TECH struktūrai – nuo spalio mėn. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla taps VILNIUS TECH universiteto dalimi – neišvengiamai studijų programos turinys pildosi jūrų transporto problematika: vežimo technologijomis, ekosistemų analize bei teisiniu reguliavimu.

Siekiant prisitaikyti prie didesnių reikalavimų tvarumui ir gamtos išsaugojimui, būsimieji specialistai supažindinami ir su žaliosios logistikos sprendimais, tvarumu transporto ir logistikos sistemoje. Taip pat akademinių diskusijų metu siekiama išspręsti problemą, kaip užtikrinti palankius aplinkai sprendimus nedarant neigiamos įtakos ekonominiams procesams, priešingai – derinant žaliuosius principus su konkurenciniu pranašumu.

Tam, kad baigę studijas absolventai gebėtų lengviau prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių, studijų metu jie turi galimybė išmokti dirbti su realiomis taikomosiomis logistikos sistemą valdančiomis programomis, kurios realiai yra naudojamos transporto bei logistikos kompanijose.

„Mes taip pat siekiame, kad studentai suprastų tokių ir panašaus pobūdžio programų veikimo filosofiją, kas savo ruoštu leidžia greitai perprasti programų veikimo algoritmą ir dėl to sugeba greitai adaptuotis, jei darbo vietoje yra naudojama kita programa“, – paaiškina prof. dr. D. Bazaras.

Prie būsimųjų specialistų ugdymo prisideda ir socialiniai partneriai, kurie sudaro palankias sąlygas atlikti praktikas bei rasti darbo vietą, o taip pat skiria stipendijas. Studentai turi galimybę įgyti dvigubą diplomą su Vindesheimo (Nyderlanduose) taikomųjų mokslų universitetu. Tam, kad būsimieji specialistai įgytų daugiau patirties, jiems suteikiama galimybė dalyvauti intenstyviose mainų programose-tarptautinėse studijų savaitėse.

„Apibendrinant galime sakyti, jog yra specialybės, kurių reikia dabar, tačiau vėliau jų poreikis išnyks. Mūsų atveju, transporto vadybos bei logistikos specialistų poreikis bus visuomet, nes žmonės norės valgyti, rengtis, naudoti daiktus bei būti mobiliais, o tą užtikrina mūsų parengti specialistai“, – teigia VILNIUS TECH prof. dr. D. Bazaras.

Daugiau informacijos apie VILNIUS TECH Transporto inžinerinės ekonomikos ir logistikos studijų programą rasite čia.