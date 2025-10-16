Sostinėje ir Vilniaus rajone sukčiai iš žmonių išviliojo apie 42 tūkst. eurų

Anot Policijos departamento, du galimi sukčiavimo atvejai fiksuoti Vilniuje.
Trečiadienį 13.14 val. į sostinės policiją kreipėsi moteris (gim. 1957 m.), kuri pranešė, kad spalio 10 d., būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba. Jie, prisistatę elektros tinklų ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu iš vilnietės išviliojo 13 870 eurų.
Taip pat, policijos duomenimis, trečiadienį 11.33 val. gautas kitos moters (gim. 1949 m.) pranešimas, kad spalio 5–10 d. jai skambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusų kalba. Pasak moters, jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo iš jos išviliojo 16 298 eurus.
Nukentėjusioji į namus atvykusiam nepažįstamam asmeniui atidavė dvi banko korteles, kuriomis ir buvo pasisavinti pinigai.
Su sukčiais susidūrė ir Vilniaus rajone gyvenanti moteris (gim. 1982 m.). Ji trečiadienį policijai pranešė, kad bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir, suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos banko sąskaitos apgaulės būdu nuskaičiuota 12 000 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!