  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sostinėje ir Vilniaus rajone sukčiai iš žmonių išviliojo apie 42 tūkst. eurų

2025-10-16 08:52 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 08:52

Vilniuje ir Vilniaus rajone sukčiai iš žmonių apgaule išviliojo apie 42 tūkst. eurų, informavo policija.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

1

Anot Policijos departamento, du galimi sukčiavimo atvejai fiksuoti Vilniuje.

Trečiadienį 13.14 val. į sostinės policiją kreipėsi moteris (gim. 1957 m.), kuri pranešė, kad spalio 10 d., būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba. Jie, prisistatę elektros tinklų ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu iš vilnietės išviliojo 13 870 eurų. 

Taip pat, policijos duomenimis, trečiadienį 11.33 val. gautas kitos moters (gim. 1949 m.) pranešimas, kad spalio 5–10 d. jai skambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusų kalba. Pasak moters, jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo iš jos išviliojo 16 298 eurus.

Nukentėjusioji į namus atvykusiam nepažįstamam asmeniui atidavė dvi banko korteles, kuriomis ir buvo pasisavinti pinigai. 

Su sukčiais susidūrė ir Vilniaus rajone gyvenanti moteris (gim. 1982 m.). Ji trečiadienį policijai pranešė, kad bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir, suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos banko sąskaitos apgaulės būdu nuskaičiuota 12 000 eurų. 

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.

