  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Masiškai plinta įžūli sukčių afera Lietuvoje: ragina neapsigauti

2025-10-15 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 13:20

Sukčiai aktyviai išnaudoja sukurtas netikras interneto svetaines, kuriose apsimetama žinomomis Lietuvos įmonėmis. Daugėja ir telefoninio sukčiavimo, kai skambinama prisidengiant pareigūnų ar įvairių įmonių darbuotojais, atvejų. Pareigūnai primena – visada tikrinkite, ar jungiatės prie oficialios svetainės, nesuvedinėkite savo duomenų, nespauskite įtartinų nuorodų ir nekalbėkite su įtartinais „specialistais“ telefonu.

Telefonas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svarbiausiais patarimais, ką būtina žinoti, kad apsisaugotumėte nuo sukčių spąstų, socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Vilniaus apskrities policijos bendruomenės pareigūnai.

Įspėja dėl plintančių sukčių aferų

Pareigūnai pažymi, kad kartojasi sukčiavimo atvejai, kai žmonės netenka pinigų suvedę savo duomenis netikrose interneto svetainėse, kuriose apsimetama valstybinėmis įstaigomis, siuntų gabenimo tarnybomis, bankais, elektros tiekimo įmonėmis.

Pastebima, kad daugėja ir kitų sukčiavimo atvejų – kai skambinama telefonu ir prisistatoma policijos pareigūnais, įvairių įmonių darbuotojais, kalbama apie neva galimai grobstomas lėšas, raginama „bendradarbiauti tyrime“, taip pasisavinant duomenis ar net pinigus, banko korteles.

Raginama išlikti budriais, visada tikrinti informaciją, veikti apgalvotai, o susidūrus su įtartinais atvejais nieko nelaukti ir apie tai informuoti policiją.

„DĖMESIO – KARTOJASI SUKČIAVIMO ATVEJAI!

Pastaruoju metu fiksuojama vis daugiau atvejų, kai gyventojai nukenčia nuo apgaulingų, klonuotų svetainių, apsimetančių žinomomis įmonėmis:

  • „Elektrum“
  • „Ignitis“
  • „Lietuvos draudimas“
  • „Omniva“, „DPD“
  • „Unipark“
  • „Registrų centras“
  • „ARTEA bankas“ ir kt.

Pavojus kyla tada, kai per „Google“ paiešką pasirenkama ne oficiali, o suklastota (klonuota) svetainė. Nukentėjusieji įveda el. bankininkystės prisijungimo duomenis, slaptažodžius, o vėliau pastebi, kad iš jų sąskaitų pervedamos lėšos neaiškiems asmenims.

Be to, daugėja telefoninių sukčiavimų, kai skambinantys:

  • Prisistato policijos pareigūnais, bankų ar ryšio operatorių darbuotojais
  • Teigia, kad iš Jūsų sąskaitos galimai grobstomos lėšos
  • Įtikina „bendradarbiauti tyrime“, perduoti prisijungimus, slaptažodžius, kartais net grynuosius pinigus ar banko korteles

PRIMENAME – nei policija, nei bankai ar kitos institucijos NIEKADA neprašo:

  • Atskleisti prisijungimo duomenų ar kodų
  • Įdiegti programėlių nuotoliniam prisijungimui
  • Atiduoti banko kortelių ar grynųjų pinigų

SAUGOKITĖS:

  • Visada tikrinkite, ar svetainė yra oficiali – atkreipkite dėmesį į adresą (URL)
  • Nespauskite įtartinų nuorodų el. laiškuose ar žinutėse
  • Nekalbėkite su įtartinais „specialistais“ telefonu – padėkite ragelį ir susisiekite su institucijomis oficialiais kanalais
  • Apie bet kokį įtartiną atvejį nedelsdami kreipkitės į policiją

Pasidalinkite šia žinute su artimaisiais – apsaugokime vieni kitus!“ – rašė Vilniaus apskrities policijos bendruomenės pareigūnai.

