Masiškai plinta įžūli sukčių afera Lietuvoje: ragina neapsigauti

Svarbiausiais patarimais, ką būtina žinoti, kad apsisaugotumėte nuo sukčių spąstų, socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Vilniaus apskrities policijos bendruomenės pareigūnai.
Įspėja dėl plintančių sukčių aferų
Pareigūnai pažymi, kad kartojasi sukčiavimo atvejai, kai žmonės netenka pinigų suvedę savo duomenis netikrose interneto svetainėse, kuriose apsimetama valstybinėmis įstaigomis, siuntų gabenimo tarnybomis, bankais, elektros tiekimo įmonėmis.
Pastebima, kad daugėja ir kitų sukčiavimo atvejų – kai skambinama telefonu ir prisistatoma policijos pareigūnais, įvairių įmonių darbuotojais, kalbama apie neva galimai grobstomas lėšas, raginama „bendradarbiauti tyrime“, taip pasisavinant duomenis ar net pinigus, banko korteles.
Raginama išlikti budriais, visada tikrinti informaciją, veikti apgalvotai, o susidūrus su įtartinais atvejais nieko nelaukti ir apie tai informuoti policiją.
„DĖMESIO – KARTOJASI SUKČIAVIMO ATVEJAI!
Pastaruoju metu fiksuojama vis daugiau atvejų, kai gyventojai nukenčia nuo apgaulingų, klonuotų svetainių, apsimetančių žinomomis įmonėmis:
- „Elektrum“
- „Ignitis“
- „Lietuvos draudimas“
- „Omniva“, „DPD“
- „Unipark“
- „Registrų centras“
- „ARTEA bankas“ ir kt.
Pavojus kyla tada, kai per „Google“ paiešką pasirenkama ne oficiali, o suklastota (klonuota) svetainė. Nukentėjusieji įveda el. bankininkystės prisijungimo duomenis, slaptažodžius, o vėliau pastebi, kad iš jų sąskaitų pervedamos lėšos neaiškiems asmenims.
Be to, daugėja telefoninių sukčiavimų, kai skambinantys:
- Prisistato policijos pareigūnais, bankų ar ryšio operatorių darbuotojais
- Teigia, kad iš Jūsų sąskaitos galimai grobstomos lėšos
- Įtikina „bendradarbiauti tyrime“, perduoti prisijungimus, slaptažodžius, kartais net grynuosius pinigus ar banko korteles
PRIMENAME – nei policija, nei bankai ar kitos institucijos NIEKADA neprašo:
- Atskleisti prisijungimo duomenų ar kodų
- Įdiegti programėlių nuotoliniam prisijungimui
- Atiduoti banko kortelių ar grynųjų pinigų
SAUGOKITĖS:
- Visada tikrinkite, ar svetainė yra oficiali – atkreipkite dėmesį į adresą (URL)
- Nespauskite įtartinų nuorodų el. laiškuose ar žinutėse
- Nekalbėkite su įtartinais „specialistais“ telefonu – padėkite ragelį ir susisiekite su institucijomis oficialiais kanalais
- Apie bet kokį įtartiną atvejį nedelsdami kreipkitės į policiją
Pasidalinkite šia žinute su artimaisiais – apsaugokime vieni kitus!“ – rašė Vilniaus apskrities policijos bendruomenės pareigūnai.
