TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sostinėje ir Alytaus rajone iš namų galimai pavogta 38,6 tūkst. eurų

2025-08-21 09:28
2025-08-21 09:28

Vilniuje ir Alytaus rajone iš namų galimai pavogta 38,6 tūkst. eurų, informavo policija. 

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Vilniuje ir Alytaus rajone iš namų galimai pavogta 38,6 tūkst. eurų, informavo policija. 

0

Anot Policijos departamento, trečiadienį, 10 val. 57 min., į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (AVPK) kreipėsi moteris (gim. 1945 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio mėnesio pradžioje Alytaus rajone, Daugų kaime, būdama namuose, pasigedo savo santaupų – apie 20 000 eurų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl vagystės.

Policijai taip pat pranešta apie galimą vagystę ir Vilniuje.

Policijos departamento duomenimis, trečiadienį, apie 16 val., į Vilniaus AVPK kreipėsi vyras (gim. 1979 m.), kuris pareiškė, kad nuo rugpjūčio 4 d. iki 20 d. Ukmergės gatvėje, pakeitus įėjimo durų spyną, iš kambaryje esančios spintos pavogta 18 600 eurų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

