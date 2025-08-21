Sostinėje ir Alytaus rajone iš namų galimai pavogta 38,6 tūkst. eurų

Anot Policijos departamento, trečiadienį, 10 val. 57 min., į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (AVPK) kreipėsi moteris (gim. 1945 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio mėnesio pradžioje Alytaus rajone, Daugų kaime, būdama namuose, pasigedo savo santaupų – apie 20 000 eurų.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl vagystės.
Policijai taip pat pranešta apie galimą vagystę ir Vilniuje.
Policijos departamento duomenimis, trečiadienį, apie 16 val., į Vilniaus AVPK kreipėsi vyras (gim. 1979 m.), kuris pareiškė, kad nuo rugpjūčio 4 d. iki 20 d. Ukmergės gatvėje, pakeitus įėjimo durų spyną, iš kambaryje esančios spintos pavogta 18 600 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
