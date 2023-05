Šokiruojantys merginos kaltinimai grupei „Rammstein“: prabilo, kaip išrikiavo merginas ir kas vyko uždarame vakarėlyje

Pirmoji apie tai, kas vyko uždarame vakarėlyje prabilo iš užsienio specialiai dėl koncerto į Vilnių atvykusi Shelby Lynn. Mergina dalinosi apie tai instagrame. Teigė, kad į ją kreipėsi ir daugiau merginų, kurios papasakojo turėjusios panašią patirtį su „Rammstein“ grupės nariais. Išgirdę tokius kaltinimus patys „Rammstein“ juos kategoriškai neigia.

Sekmadienį grupės nariai oficialioje tviterio paskyroje kreipėsi į savo gerbėjus: „Kalbant apie internete sklindančius kaltinimus po koncerto Vilniuje, galime atmesti juos ir pasakyti, kad tai, kas teigiama, neįvyko mūsų aplinkoje. Apie jokius oficialius tyrimus šiuo klausimu nežinome.“

With regard to the allegations circulating on the internet about Vilnius, we can rule out the possibility that what is being claimed took place in our environment.



We are not aware of any official investigations into this matter.