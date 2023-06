Šokiruojantys faktai ir naujausi tyrimai apie pornografiją: daugelis žmonių apie tai net nepagalvoja

Pasak psichologo, vyrai dažniausiai jaučia spaudimą norėti mylėtis, jie bijo būti išduoti partnerių ir dėl žiūrimos pornografijos praranda motyvaciją.

Šalies gyventojų nuomonės ir elgsenos tyrimo dėl seksualinio gyvenimo apklausa rodo, kad 34 proc. apklaustųjų lytiniais santykiais užsiimtu žymiai dažniau, 5 proc. gyventojų seksu norėtų užsiimti rečiau nei užsiima dabar.

REKLAMA

REKLAMA

Tyrimo duomenimis, 8 proc. apklaustųjų lytiniais santykiais užsiima kasdien ar beveik kasdien. Tuo metu daugiau nei ketvirtadalis (28 proc.) – du-tris kartus per savaitę. Penktadalis (19 proc.) – kartą per savaitę, 17 proc. – du ar tris kartus per mėnesį. Dar 8 proc. lytiniais santykiais beveik neužsiima arba apskritai neužsiima.

REKLAMA

Psichologas: vyrai socializuojami girtis savo seksualiniais pasiekimais ir norėti sekso

Projekto „Gentys“ sumanytojas Antanas Grižas teigia, kad vyrai iš visuomenės jaučia didelį spaudimą, anot jo, moterims, kiek lengviau, jos gali sau leisti nekalbėti ir nenorėti sekso.

„Vyrai socializuojami daug labiau girtis savo seksualiniais pasiekimais ir juos turėti ir norėti daug to sekso, ir priešingai jei kaip tik to nenori, nesigauna – didelė gėda pas vyrus. Gali būti viena iš priežasčių, dėl ko vyrai daugiau svarsto ir mažiau imasi santykių už poros santykių.

REKLAMA

REKLAMA

Iš kitos pusės, galima galvoti, kad moterų buvo didesnis skaičius, kadangi jos socializuojamos, kaip tik tokius dalykus neminėti, slėpti ir tada yra motyvacijos mažiau girtis, o vyrai priešingai. Jie vienu metu skatinami užsiimti visuomenei mūsų, labiau girtis, o moteris priešingai“, – žurnalistams pasakojo jis.

Pasak A. Grižo, vyrai ateidami išsipasakoti dažniausiai kalba apie savivertę ir santykius su antra puse. Psichologas sako, kad vyrus dažniausiai slegia klausimas: ar antra pusė yra man ištikima?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mūsų projekte, bendruomenėje „Gentys“, kur vyrai susirenka kalbėti apie įvairius santykių klausimus, apskritai santykiai ir seksualiniai santykiai yra viena didžiausių temų šalia savivertės ir tokio laimingumo temų, – yra santykiai su antra puse, pas heteroseksualius vyrus. Ir tenais daugiausiai nerimo yra apie partnerės neištikimybę arba apie trūkumą seksualinių santykių su antra puse“, – vardija jis.

Psichologas: vyrams lengviau kalbėtis su vyrais

Projekto „Gentys“ sumanytojas A. Grižas sako, kad vyrai kalbasi su kitais vyrais ir jaučiasi suprasti, mat juos vienija panašios ar tokios pat problemos.

REKLAMA

„Dominuojanti problema yra nekalbėjimas ir neturėjimas su kuo pakalbėti. Dėl to mūsų projekto tikslas yra sudaryti tą kokybišką erdvę kur aš galiu pradėti, turėti tuos pokalbius.

Kaip taisyklė vyrams, lengviausia ir efektyviausia pradėti kalbėti su kitais vyrais, nes yra tokių bendra lytiškų patirčių, unikalių vyro lyčiai – apie erekciją, apie kitus dalykus. Dėl to tai yra tokia kokybiškiausia, geriausia erdvė, pradėti apskritai kalbėti, o kai pradeda kalbėti tada pasipila labai įvairiai ir apie įvairias puses“, – teigia jis.

REKLAMA

Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (58 nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) +54 Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas (Paulius Peleckis/BNS) (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

(58 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lietuvos gyventojų seksualinio gyvenimp tyrimo pristatymas

Kaip jaunimas kalba apie seksą?

Ne vienerius metus „Jaunimo linijoje“ savanoriu dirbęs psichologas A. Grižas sako, kad jauni žmonės nori patarimų, nori kalbėtis ir dalintis seksualine patirtimi, tačiau to padaryti nemoka. Dažnai jauni žmonės paskambinę juokauja, tačiau gaudami patarimus, išgirdę vyresnio žmogaus patirtį atsiveria, o pokalbį įvertina ir net brangina.

„Aš daug metų savanoriavau „Jaunimo linijos“ organizacijoje, ten skambino daug paauglių ir ypač vaikinų skambino ir kaip taisyklė jie neklausia tiesiai apie seksualinius dalykus, bet jie labai daug juokauja ir dažnai tokie juokeliai yra nepatogūs suaugusiems žmonėms.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Bet kas man yra labai graži patirtis, kad kaip savanoris ir ypač jeigu tai yra paauglys vaikinas ir atsiliepia savanoris suaugęs vaikinas, ir ramiai neutraliai, pagarbiai dalinasi seksualine pariti ar gal netgi asmeniškai pasidalina.

Pavyzdžiui: paskambina grupelė berniokų ir sako „kas yra gandonas?“. Ramiai sakai „čia yra prezervatyvas, užsidedam, kad apsisaugoti nuo ligų, nėštumo, o tai ką galvojau jau nusipirkti?“. Ir tesi normalų pokalbį.

REKLAMA

Būna labai įdomu, kaip iš tų juokelių, pasikeičia į tokį visišką branginimą to pokalbio, toks jausmas, kad tie paaugliai kažkokią loteriją laimėjo, nes staiga jie gali turėti normalų pokalbį su suaugusiu žmogumi apie seksą, kas yra visiška retenybė dažno paauglio gyvenime.

Jei gyvai tas pokalbis – jų akys nušvinta, kad realiai suaugęs žmogus dalinasi savo seksualine patirtimi, savo baimėmis galbūt, savo iššūkiais. Tai yra labai didelis turtas ir jokia pornografija ar internetas šito neatstoja“, – vardija A. Grižas.

REKLAMA

A. Grižas: pornografija padaro žmones pasyvesniais

Psichologas sako, kad daug pornografijos vartojančiam žmogui gali augti gėdos jausmas, sumažėti savivertė, motyvacija. Tačiau statistika rodo, kad Lietuvoje pornografiją bent kartą yra žiūrėję net 9 iš 10 suaugusiųjų. Naujausi tyrimai rodo, kad per pandemiją drastiškai padaugėjo pornografiniais vaizdais besimėgaujančių žmonių.

„Pornografija vis dar yra problema ir yra auganti problema, bendrai pasaulyje yra tokių pogrindinių judėjimų būtent atsisakyti pornografijos. Pamažu atsiranda vis daugiau mokslinių tyrimų, kurie kalba, bet kaip visuomenė, mes vis dar to nesuprantame – kokia yra bėda su pornografija ypač vyrams.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tai yra keli dalykai: vienas tai yra labai stiprus stimulas, kuris nujautrina paskui realioms seksualinėms patirtims, vyrai tampa daug išrankesni fizinei išvaizdai moters, jiems sunkiau susijaudinti sekso metu. Čia panašiai, kaip jeigu mes daug cukraus valgome, visas likęs maistas pasidaro prėskas, – tai jeigu mes save persotiname stimulu, o labai lengva persotinti, tai tada labai sunku mėgautis seksualiniu gyvenimu ir santykiais. Tai ir iškreipia mūsų lūkesčius, ir tai kas yra normalu sekse.

REKLAMA

Kas dar yra, kad labai dažnai vyrus, kai jie masturbuojasi su pornografija, pas juos auga gėdos jausmas ir savivertė mažėja, socialinis nerimas didėja. Vienas dalykas yra, kad kai kurie tyrimai rodo, kad pas vyrus testosterono mažėja, bet apskritai būna tas nepasitenkinimas savimi.

Žmogus apskritai, jeigu daug pornografijos naudoja, tampa pasyvesnis, mažiau kažko siekia gyvenime, tuo labiau mažiau siekia santykiuose“, – aiškina psichologas.