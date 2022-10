Šnipinėjimu Baltarusijai įtariamas lietuvis elgėsi baisiai keistai, nustebino visko mačiusius

REKLAMA

Pasak baltarusių, per M. Danielių baltarusių propagandistė Ksenija Lebedeva Lietuvos teritorijoje bandė verbuoti Baltarusijos pilietį, be to, baltarusių KGB esą rinko informaciją ne tik apie baltarusių pabėgėlius Lietuvoje, bet ir apie ukrainiečius bei jų tarpusavio bendradarbiavimą.

„Mes turime pagrindo teigti, kad Lietuvos teritorijoje veikia užverbuotų Lietuvos piliečių tinklas, kuris renka informaciją apie baltarusių organizacijų veiklą Lietuvoje. Jie taip pat renka informaciją ir domisi Lietuvos politinėmis struktūromis“, – spaudos konferencijoje penktadienį sakė organizacijos „Mūsų namai“ vadovės Olgos Karač.

REKLAMA

REKLAMA

„Kalbama apie šnipinėjimą ir informacijos rinkimą Baltarusijos specialiosioms tarnyboms, specialiai KGB“, – pridūrė moteris.

Papasakojo, koks ryšys siejo Danielių ir Lebedevą

Jos teigimu, kai tik organizacijos „Mūsų namai“, „Dapamoga“ bei kitos suprato, kad kažkas su M. Danieliumi ne taip, buvo informuoti visi partneriai ir Lietuvos teisėsaugos institucijos. Šios dvi organizacijos turi kitų nevyriausybinių partnerių, su kuriais yra sudarę neformalią koaliciją, todėl paprastai koordinuoja savo veiklą tarpusavyje.

Pasak O. Karač, M. Danielius infiltravosi į organizaciją, kuri pagelbėja nukentėjusiems opozicijos veikėjams ir jų šeimoms Baltarusijoje, bei gavo kai kurios jautrios informacijos. Jos teigimu, M. Danielius glaudžiai bendradarbiauja su Baltarusijos televizijos propagandiste K. Lebedeva, kuri, kaip manoma, yra susijusi su A. Lukašenkos režimu ir specialiosiomis tarnybomis.

REKLAMA

REKLAMA

„K. Lebedeva nėra paprasta žurnalistė“, – sako O. Karač. Apie tai liudija ir faktas, jog K. Lebedevai buvo suteikta galimybė filmuoti po protestų sulaikytus baltarusius, o paskui jų teiginius panaudoti televizijos reportažuose.

O. Karač sako, kad turi pagrindą teigti, jog Lietuvoje M. Danieliaus surinkta informacija buvo pateikta K. Lebedevai, o tuomet perduota Baltarusijos KGB, kuri savo ruožtu šią informaciją panaudojo prieš kai kuriuos baltarusius Baltarusijoje.

„Mes taip pat turime įrodymų, kad per M. Danielių K. Lebedeva bandė verbuoti Baltarusijos pilietį Lietuvos teritorijoje dirbti Baltarusijos specialiosioms tarnyboms“, – teigia „Mūsų namai“ direktorė ir kartu pažymėjo, jog A. Lukašenka yra nusiteikęs įsileisti atgal baltarusių pabėgėlius, jeigu jie sutinka bendradarbiauti su režimu.

O. Karač taip pat dėkojo Lietuvos institucijoms, kad jos reagavo į pateiktą informaciją ir neleido M. Danieliui pasitraukti į Baltarusiją, kaip neva jis planavo. Jos tvirtinimu, M. Danielius rinko informaciją apie baltarusių organizacijas, ką jos veikia, domėjosi konkrečių žmonių vaidmenimis šiose organizacijose ir bandė atsakyti į klausimą, kaip stabdyti represuotų baltarusių srautą iš Baltarusijos į Lietuvą. Tačiau, O Karač duomenimis, M. Danielius rinko informaciją ir apie vieną amerikiečių organizaciją, domėjosi Lietuvos institucijų veikla, o paskui netgi ėmė atakuoti į Lietuvą pabėgusias ukrainietes.

REKLAMA

REKLAMA

Galvojo, kad ieškosi žmonos

Spaudos konferencijoje dalyvavusi ukrainietė viešosios įstaigos „Help Ukraine LT“ direktorė Anna Komarčuk pasakojo, kad su M. Danieliumi susipažino kuriant viešąją įstaigą, o jį registravo viena iš savanorių, kuri pagal kilmę yra baltarusė.

Kadangi ši moteris neturėjo jokios patirties, kaip registruoti viešąją įstaigą, todėl pasinaudojo pažintimi su M. Danieliumi. Jis moterims padėjo, pakonsultavo, supažindino su įstatymais bei neatrodė niekuo įtartinas. Viešajai įstaigai buvo svarbu įsiteisinti paramos gavėjo statusą. „Taip mes susipažinome su M. Danieliumi“, – sako A. Komarčuk.

Pasak „Help Ukraine LT“ direktorės, M. Danielius paprašė iš A. Komarčuk įgaliojimo, esą to reikėjo siekiant įregistruoti viešąją įstaigą ir gauti minėtąjį paramos gavėjo statusą, tačiau įgaliojimų apimtis buvo labai plati, tarp jų lietė ir nekilnojamojo bei kilnojamojo turto pirkimą organizacijos vardu. „Dabar aš galvoju, kad tai keista, jis galėjo pagelbėti viską padaryti savarankiškai, nes aš naudojuosi mobiliuoju parašu“, – teigia ukrainietė.

REKLAMA

REKLAMA

Beje, būtent M. Danielius supažindino A. Komarčuk su O. Karač, nes ukrainiečių pabėgėliams reikėjo skubios pagalbos, o baltarusių organizacijos kaip tik galėjo teikti skubią humanitarinę pagalbą. Bet paskui M. Danielius kaip tik bandė supriešinti abi moteris, užsiėmė gandų skleidimu vienai apie kitą.

O. Karač sako, kad M. Danielius sudarė įspūdį vyro, kuris nėra labai populiarus tarp lietuvių moterų. Todėl baltarusių ir ukrainiečių organizacijų atstovės netgi pamanė, jog jis tiesiog ieškosi sau žmonos ar draugės, esą tai galėjo būti pagrindinė motyvacija teikti juridinę pagalbą. „Būtent tokia buvo mano nuomonė, todėl visus keistus dalykus aš nurašiau tam“, – sako O. Karač.

Kas įdomu, kad nei baltarusių, nei ukrainiečių organizacijos, pradėjusios bendradarbiavimą su M. Danieliumi, nepatikrino naujo bendradarbio socialinių tinklų paskyrų, bet, pavyzdžiui, „VKontakte“, M. Danielius pozavo su Georgijaus juostele, būdinga Vladimiro Putino ir Aliaksandro Lukašenkos rėmėjams.

REKLAMA

REKLAMA

Sulaikė už šnipinėjimą

Lietuvos policija pranešė sulaikiusi šnipinėjimu įtariamą lietuvį M. Danielių, jį teismas leido suimti dviem mėnesiams. Portalui tv3.lt O. Karač jau anksčiau pasakojo, kad teisininko išsilavinimą turintis M. Danielius prisistatė kaip galintis padėti baltarusių organizacijoms orientuotis Lietuvos teisinėje sistemoje, tačiau neilgai trukus pradėjo įtartinai elgtis, todėl apie jį buvo pranešta teisėsaugos institucijoms.

„Man visiškai aišku, kad jis buvo užverbuotas Baltarusijos KGB. Jis siekė bendrauti su baltarusių žmogaus teisių gynėjais, žurnalistais ir aktyvistais, dirbančiais Lietuvoje, rinko informaciją ir siuntė KGB. Jis taip pat dirbo su Ksenia Lebedeva, o ji yra žinoma Baltarusijos Aliaksandro Lukašenkos režimo propagandistė ir kuria vaizdo siužetus, kai žmonės po KGB arba policijos kankinimų yra verčiami kalbėti į kamerą, prašo pasigailėjimo, kreipiasi į A. Lukašenką prašydami atleidimo dėl dalyvavimo protestuose”, – tuomet pasakojo O. Karač.

REKLAMA

REKLAMA

Anot pašnekovės, M. Danielius padarė net keletą slaptai filmuotų vaizdo interviu su baltarusiais Lietuvoje. Pavyzdžiui, prisistatęs JAV ambasados pareigūnu M. Danielius susisiekė su į Lietuvą grįžusiu už Ukrainą kovojusiu baltarusiu Viktoru Savičiumi, paprašė susitikti, viską slaptai filmavo ir įrašinėjo, o įrašą nusiuntė baltarusių KGB. Vėliau šis vaizdo įrašas buvo parodytas per Baltarusijos televiziją, jo ištrauka iš anksto socialiniame tinkle dalijosi ir K. Lebedeva. Ši istorija buvo plačiai aprašyta opoziciniuose baltarusių tinklapiuose.

„Jis dirbo kaip tikras šnipas šiuo atveju“, – sako O. Karač.

Pašnekovė sako, kad Baltarusijos KGB užsienyje dažniausiai domina dvi grupės žmonių: pirma, žmogaus teisių gynėjai, aktyvistai ir žurnalistai, antra, baltarusiai, kovojantys Ukrainos pusėje prieš Rusiją. Ukrainai padedantys baltarusiai yra suformavę Konstantino Kalinausko vardo pulką.

REKLAMA

REKLAMA

Pasakodama, kaip susipažino su M. Danieliumi, organizacijos „Mūsų namai“ vadovė prisiminė, kad lietuvis prisistatė kaip padėti galintis teisininkas. Anot O. Karač, baltarusiai Lietuvoje neišmano teisės sistemos, nežino, kur kreiptis iškilus įvairioms bėdoms, nežino, kokios pagalbos galima prašyti iš valstybės institucijų, todėl teisininko pagalba pasirodė labai pravarti.

„Jis davė tikrai gerų patarimų. Mums atrodė „wow“, kažkas mums padeda. Jis daug kur savanoriavo, padėdavo žmonėms tokiais visokiais teisiniais klausimais, bet tuo pat metu įrašinėdavo pokalbius ir siųsdavo KGB“, – apgailestavo moteris.

Jos nuomone, organizacija „Mūsų namai“ M. Danielius susidomėjo, nes šioji suorganizavo kampaniją „Ne reiškia ne“, kuria Ukrainos ir Baltarusijos moterys susibūrė skatindamos vyrus neiti į Vladimiro Putino sukeltą karą prieš Ukrainą. Šia kampanija norėta parodyti Baltarusiją uzupavusiam A. Lukašenkai, kad jis negalės pradėti karo, nes neturės nė vieno, kuris norės eiti kariauti.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau O. Karač pasakoja, kad vienu metu M. Danielius pradėjo uždavinėti labai keistus klausimus, kurie neatrodė susiję su jo tiesiogine teisine veikla. Pavyzdžiui, jis domėjosi, kas finansuoja organizaciją „Mūsų namai“, prašė donorų kontaktų. Tai atrodė keista, nes M. Danieliaus užduotis buvo padėti baltarusiams orientuotis Lietuvos teisės sistemoje, kaip gauti socialines išmokas ar kompensacijas bei kitos pagalbos.

„Mūsų namų“ bendradarbiavimas su M. Danieliumi nutrūko po maždaug dviejų mėnesių, tai yra šių metų gegužę. O. Karač sako apie jį pranešusi visiems partneriams ir Lietuvos teisėsaugos institucijoms.

„Staiga jis pradėjo atakuoti skirtingas baltarusių moteris ir atvirai sakė, jog dirba baltarusių KGB bei su K. Lebedeva. Jis netgi pradėjo duoti interviu propagandiniams Baltarusijos televizijos kanalams. Tikriausiai, jis suprato, kad jau nebepateks į mūsų organizacijų vidų, todėl nebeliko priežasčių dangstysis kaukėmis“, – sakė O. Karač.

REKLAMA

REKLAMA

Nepriklausoma Baltarusijos televizija „Belsat“ anksčiau paskelbė, kad teisėsauga įtaria, jog M. Danielius infiltravosi į baltarusiškas organizacijas Lietuvoje ir perdavinėjo informaciją apie jas Baltarusijos žvalgybai.

Anot televizijos, M. Danielius prisistatydavo verslo konsultantu, vesdavo paskaitas, siūlė teisinę pagalbą. Pasak jos, šis asmuo padėjo organizacijoms „Mūsų namai“, „Dapamoga“.

Savo tinklaraštyje M. Danielius prisistato itin keistai: kaip profesionalus persekiotojas, seniai žinomas policijai ir įkalinimo įstaigai. Jis sako, kad jeigu to reikalauja tikslas, gali būti iškalbus, dėmesingas, sakyti komplimentus ir gundyti, bet tai esą yra tik kaukė, o labiausiai jį domina žmonių padaryti nusikaltimai, silpnosios vietos ar baimės.

Valstybės saugumo departamentas (VSD) kasmetiniame grėsmių vertinime teigia, kad Baltarusijos KGB skiria didelį dėmesį baltarusių diasporai užsienyje, išnaudoja Lietuvos piliečius, skleidžiančius Baltarusijos režimui palankų naratyvą, stebi Lietuvoje gyvenančius Baltarusijos opozicijos aktyvistus, renka apie juos informaciją, fiksuoja jų veiklą ir ieško svertų daryti jiems poveikį.

Prieš opoziciją veikia ne tik KGB, bet ir Baltarusijos vidaus reikalų ministerijai pavaldžios tarnybos (pavyzdžiui, GUBOPIK – Vyriausioji kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija valdyba), taip pat Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausioji žvalgybos valdyba (GRU). Be to, Baltarusijos žvalgybos tarnybos, veikdamos prieš politinę opoziciją, bendradarbiauja su Rusijos žvalgybos tarnybomis.