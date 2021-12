Smurto naktis sostinėje: dėl 10 eurų vos mirtinai nesubadė žmogaus

Tačiau ginkluotas užpuolikas tesugebėjo pagrobti virtuvėje ant stalo buvusius 10 eurų. Palikęs sunkiai sužeistą vyrą su sužalojimų išvengusia žmona namuose, jis pasišalino. Užpuoliko laimei, sužalotas vyras išgyveno, priešingu atveju, Andriaus M. būtų laukęs teismas dėl nužudymo.

Dabar Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama baudžiamoji byla dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir plėšimo. Subendrinus paskirtas bausmes, kaltu pripažintas vyras už grotų turės praleisti artimiausius ketverius metus. Taip pat jis privalės atlyginti teismo priteistus ieškinius.

Šis kraupus nusikaltimas įvykdytas prieš metus, per Kūčias. Bylos duomenimis, Andrius M. 2020 m. gruodžio 24 d. apie 6 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą ir tam panaudoti fizinį smurtą, pasibeldė į pažįstamų namo duris.

Nukentėjusiajam F. M. jas atidarius, užpuolikas įsibrovė į namo vidų, ir, grasindamas rankoje laikomu peiliu, pareikalavo iš F. M. ir namuose buvusios jo žmonos pinigų. Pastariesiems atsisakius duoti pinigų, Andrius M. nukentėjusiajam dūrė du kartus į galvą bei kartą į krūtinę.

Dėl šių dūrių peiliu vyrui buvo sunkiai sutrikdyta sveikata. Jam išsiliejo kraujas į smegenis, tačiau medikai vėliau išgelbėjo jo gyvybę. Andrius M. po smūgių peiliu pats apieškojo namą ir pagrobė ant virtuvės stalo buvusius 10 eurų.

Kaltę pripažino visiškai

Andrius M. teisme kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikaltimų pripažino visiškai. Jis paaiškino, kad 2020 m. gruodžio 23 d. paskambino draugei, nes norėjo su ja atsisveikinti prieš išvykimą į Olandiją.

Pokalbio metu susitarė susitikti, todėl nuvyko pas ją į butą. Bute buvo du merginos draugai. Mergina pasakė, kad netrukus grįš jos tėvai, todėl jie nusprendė trumpam laikui išsinuomoti kambarį.

Vyras pasakojo, kad tada jis nuėjo į parduotuvę „Iki“ ir pavogė 7 butelius konjako, kuriuos pardavė Karoliniškių mikrorajone. Vėliau iškvietė taksi automobilį ir su jaunuoliais nuvyko į išnuomotą butą, esantį Riovonių gatvėje.

Jis neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, todėl bute išsimaudė, išskalbė savo drabužius. Bute vartojo alkoholinius gėrimus. Prisimena, kad buvo užmigęs, o atsikėlęs suprato, jog trūksta alkoholinių gėrimų, todėl vyko į Karoliniškių mikrorajoną, kur nupirko butelį šampano.

Jis žinojo, kad Grigiškėse žmonės prekiauja alkoholiniais gėrimais, todėl nusprendė ten nuvykti. Jie iškvietė taksi automobilį. Pakeliui sustojo ir degalinėje „Viada“ nusipirko cigarečių, spurgą, batonėlį.

Prisimena, kad atvykus į Grigiškes du iš jų liko laukti atokiau, o dar vienas Andrių M. lydėjo iki namo, kuriame buvo galima įsigyti alkoholinių gėrimų. Tada jis paspaudė durų skambutį ir senyvo amžiaus vyras atidarė duris. Jam pasakė, kad turi pinigų ir nori įsigyti alkoholio, todėl buvo įleistas į namų vidų.

Dar važiuojant taksi automobiliu, jam kilo minti apvogti vyrą, paimti turtą. Kurioje rankoje turėjo peilį nepamena, tačiau pamena, kad pareikalavo pinigų. Senyvo amžiaus vyras sugriebė jį už abiejų rankų, laikė, išbėgo minėto vyro žmona, pradėjo rėkti.

Tuomet jis gražiai paprašė abiejų atiduoti pinigus ir tada išeis. Moteris bijojo, paėmė kažkokį balionėlį. Ištrūkęs iš senyvo vyriškio rankų nuėjo į virtuvę. Eidamas pajuto stiprų smūgį į galvą. Tada atsisukęs dūrė vyrui ne mažiau 2 kartus į galvą ir kartą į krūtinę peiliu.

Po ko, pastarasis susmuko ant grindų, o šalia nukrito kirvis, todėl suprato, kad smūgis į galvą buvo suduotas būtent šiuo daiktu. Tuo metu senyvo amžiaus vyro žmonos nematė. Užėjęs į virtuvę ir nuo stalo paėmė apie 15 eurų, apieškojo kambaryje esančius stalčius.

Po minėtų veiksmų pasišalino iš namo ir pasislėpė už krūmų. Matė, kad atvažiavo mašina ir suprato, jog tai namo šeimininkų sūnus. Matė, kad netrukus atvyko ir policijos pareigūnai. Nenorėjo būti atpažintas, todėl striukę bei kepurę išvertė į kitą pusę ir apsirengė.

Iš tos vietos pasišalino pro sodą ir nuėjo į kitą pusę. Po 15 minučių atsitiktinai sutiko tuos pačius du pažįstamus. Tada visi nuėjo prie daugiabučių namų ir iškvietė taksi automobilį, kuriuo važiavo į išnuomotą butą.

Prisimena, kad pakeliui sustojo ir degalinėje pirko sulčių. Jis sumokėjo už taksi automobilį. Dar parodė, kad kažkuris iš jaunuolių iš taksi vairuotojo nupirko butelį degtinės. Grįžęs į butą jis vėl nuėjo maudytis. Jautė, kad dėl įvykusių grumtynių jam skauda galvą ir ranką.

Buto durys sugedo, todėl jam teko išlipti pro langą. Nuvyko pas savo krikšto mamą. Po kiek laiko portale pamatė straipsnį apie sužeistą senyvo amžiaus vyrą, todėl jautė kaltę ir norėjo nuvykti į ligoninę, bet buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

Andrius M. teisme sutiko su nukentėjusiojo ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos pateiktais civiliniais ieškiniais. Mano, kad nukentėjusiosios pateikto civilinio ieškinio suma 10 tūkst. eurų yra per didelė, sutinka atlyginti 3,5 tūkst. eurų.

Nukentėjusiųjų liudijimai

Sunkių sužalojimų patyręs vyras teisme pasakojo, kad prieš Kalėdas atėjo žmogus, skambino, prašė pinigų.

Kai jis atidarė duris, nepažįstamas vyriškis, jam rusiškai pasakė „duok pinigus“. Jis jam pasakė, kad pinigų neduos, nes neturi, bet tas vyriškis vis tiek reikalavo pinigų.

Vyriškis be jo leidimo užėjo į namo vidų ir nuėjo žvalgytis po kambarius. Tada nepažįstamas vyriškis jam sudavė į galvą.

Po smūgių pajuto stiprų skausmą. Jis bandė vyriškiui pasipriešinti, bet pastarasis buvo stipresnis. Jam po suduotų smūgių, pradėjo suktis galva, jis svirduliavo.

Vyro sutuoktinė pasakojo, kad ji tuo metu miegojo, tačiau prabudo. Ji atsikėlė vilkėdama pižama, buvo basa. Pamatė stovintį prie atidarytų durų nepažįstamą vyrą, kuris buvo su kapišonu, kauke ir turėjo kuprinę.

Negirdėjo, ko jis klausė jos vyro. Priėjęs prie jos paprašė pinigėlių ir turėjo peiliuką. Ji pasakė, kad neturi pinigų, nes gauna tik pensiją, ir liepė jam eiti dirbti. O jis pasakė, kad visą gyvenimą vagia.

Tada ji basa išbėgo į gatvę ir skambino sūnui, kuris atvyko greitai, nes gyvena Grigiškėse. Sūnus tada iškvietė policiją, o ji bijojo užeiti, galvojo, kad ir ją muš.

Matė, kad vyras guli koridoriuje. Jos vyras, kai užpuolikas jam sudavė nugriuvo ir buvo visas kruvinas. Kai policija atvažiavo, nepažįstamas vyras jau buvo išėjęs, o policijos pareigūnai iškvietė greitąją pagalbą, kuri išvežė vyrą.

Įkalino 4 metams

Vilniaus apygardos teisme nusprendė Andrių M. pripažinti kaltu tiek dėl plėšimo, tiek dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo. Vyras nuteistas 4 metų įkalinimo bausme. Nukentėjusiajam iš Andriaus M. priteista 10 tūkst. eurų turtinės žalos atlyginimas.

Dar 8,5 tūkst. eurų užpuolikas turės sumokėti Vilniaus teritorinei ligonių kasai. Tiek kainavo sunkiai sužeisto vyro gydymas.

Per užpuolimą sužalojimų išvengusiai moteriai priteistas tūkstantis eurų neturtinei žalai atlyginti. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.