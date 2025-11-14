 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis: gerą sprendimą uždaryti sieną su Baltarusija sugadino nekompetencija

2025-11-14 09:08 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 09:08

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad sprendimas uždaryti pasienio punktus su Baltarusija buvo geras sprendimas, tačiau viską sugadino Vyriausybės nekompetencija. 

Saulius Skvernelis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

„Nekompetencija ir neprofesionalumas iš gero sprendimo padarė visišką fiasko. Tai yra strateginis sprendimas, susijęs su mūsų ir ekonominiais, ir saugumo interesais. Tokį sprendimą priimant tiesiog susėdama prie stalo su kompetentingais žmonėmis ir svarstomas variantas – jeigu mes padarome savo žingsnį, kokį žingsnius gali apdaryti ana pusė“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė S. Skvernelis.

„Nematyti, nesuprasti, nežinoti, kad per tuos 35 metus Baltarusija arba panašūs režimai visą laiką naudojo kaip įkaitais arba žmones, arba verslo įmones, kurios ne kartą buvo jau pakliuvę, nesuprasti to, kad tai gali būti padaryta, yra visiška nekompetencija“, – akcentavo politikas.

Pasak jo, vežėjus reikėjo aiškiai perspėti, kad vilkikai į Lietuvą grįžtų per savaitę. Parlamentaro teigimu, jeigu vilkikai būtų važiavę toliau ar likę Baltarusijoje, tvarkytis su pasekmėmis po pasienio punktų uždarymo būtų pačių vežėjų atsakomybė

„Sprendimas (uždaryti pasienio punktus – ELTA) buvo reikalingas. Jis padarytas blogai, o dabar mes turime prasileidę įvartį į savo vartus“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Įrankių spausti režimą dar yra

Anot demokratų lyderio, nepaisant esamos situacijos, Lietuva dar turi priemonių įrankių spausti Baltarusiją ekonomiškai ir politiškai. Arba, sakė jis, sprendimų ieškoti tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV).

„Bet kokiu atveju, tas sprendimas bus toks, kad siena bus atidaryta“, – teigė S. Skvernelis.

Parlamentaras taip pat akcentavo manantis, kad Minsko režimui svarbus yra vienas strateginis klausimas – kalio trąšų tranzitas per Lietuvą.

„Tai yra vienintelis buvęs bent jau įrankis, galintis papildyti valiutos atsargas Baltarusijos valstybės biudžete. Daugiau kažkokių eksporto galimybių, kur būtų gaunama tvirta valiuta, jie neturi“, – kalbėjo jis.

ELTA primena, kad atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 dienos vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.

Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

idomu
idomu
2025-11-14 09:26
is kur atsirado toks proto bokstas su tokia kompetencija kur viskas negerai viskas blogai
Atsakyti
Pastebėjimas
Pastebėjimas
2025-11-14 09:37
Skverneli ar tik dabar išsimiegojai, pats labai gerai žinai, kad jau seniai buvo visi perspėti nevažiuoti į Baltarusiją, nereikia apsimetinėti.
Atsakyti
Ziponas
Ziponas
2025-11-14 09:39
Jai būtų sedejas prie valdžios lovio, būtų kitą litaniją uzgiedojas, o dabar pyktis pas šį žmogelį veržiasi per visas skylias
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
