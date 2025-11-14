Skvernelis: „Blinkevičiūtė su socdemų partija apgavo tautą“

„(Kultūros bendruomenė toliau protestuoja – ELTA) dėl melo. Dėl tęstinio melo, kuris prasidėjo po Seimo rinkimų, kada į mielus Lietuvos žmones besikreipusi Vilija Blinkevičiūtė su socdemų partija apgavo tautą. Tas melas tęsiasi.
Šiuo atveju kultūros bendruomenė taip pat matė tą akivaizdų melą, kada ministrė pirmininkė po to trumpalaikio pono Adomavičiaus ministravimo pasakė, kad mes perimame Kultūros ministeriją ir tuoj artimiausiomis dienomis (…) paskirsime (ministrą – ELTA). Tai užsitęsė daugiau negu mėnesį“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis.
4-oji tarpsektorinė kultūros asamblėja
„Manau, kad kultūros bendruomenė tiesiog matė, stebėjo, kad su jais žaidžiama, meluojama, iš pradžių buvo bandoma papirkti pinigėliais, pasakant, kad mes duosime pinigėlių – ko jūs čia dabar purkštaujate? Pamatė, kad už pinigėlius kultūros bendruomenės nenupirksi.
Tada tas protestas įgavo kitus mastus ir dabar jau žmonės protestuoja ne tik dėl to, kad nenori matyti vienos iš koalicijos partnerių prie Kultūros ministerijos vairo, bet tiesiog protestuoja prieš nuolatinį melą, apgaudinėjimą. Kuo tas procesas baigsis, man kol kas sunku pasakyti“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį su premjere susitikę kultūros sektoriaus asociacijų vadovai nuogąstauja dėl pernelyg mažo šiai sričiai skiriamo finansavimo.
Seime prisiekė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė bei Krašto apsaugos ministras (KAM) Robertas Kaunas
Savo ruožtu Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė, nors Kultūros ministerijoje ir nėra „Nemuno aušros“ atstovų, sako neketinanti atšaukti jau kelis mėnesius vykstančių kultūros bendruomenės atstovų protestų.
Kultūros protesto mėnuo bus užbaigtas Vilniuje, lapkričio 21 dienos akcija, kurioje su sunkiąja technika dalyvausiantys žemės ūkio atstovai atliks bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.
