 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis: „Blinkevičiūtė su socdemų partija apgavo tautą“

2025-11-14 08:52 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 08:52

Darbą Kultūros ministerijos vadovės poste pradėjus socialdemokratei Vaidai Aleknavičienei, tačiau kultūros bendruomenei nesiliaujant protestuoti, Demokratų sąjungos Vardan Lietuvos lyderis Saulius Skvernelis sako, jog tai – tęstinio Seimo rinkimus laimėjusių socialdemokratų melo rezultatas. 

Skvernelis atvyko į socialdemokratų štabą tartis dėl koalicijos (nuotr. Elta)
35

Darbą Kultūros ministerijos vadovės poste pradėjus socialdemokratei Vaidai Aleknavičienei, tačiau kultūros bendruomenei nesiliaujant protestuoti, Demokratų sąjungos Vardan Lietuvos lyderis Saulius Skvernelis sako, jog tai – tęstinio Seimo rinkimus laimėjusių socialdemokratų melo rezultatas. 

REKLAMA
4

„(Kultūros bendruomenė toliau protestuoja – ELTA) dėl melo. Dėl tęstinio melo, kuris prasidėjo po Seimo rinkimų, kada į mielus Lietuvos žmones besikreipusi Vilija Blinkevičiūtė su socdemų partija apgavo tautą. Tas melas tęsiasi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo atveju kultūros bendruomenė taip pat matė tą akivaizdų melą, kada ministrė pirmininkė po to trumpalaikio pono Adomavičiaus ministravimo pasakė, kad mes perimame Kultūros ministeriją ir tuoj artimiausiomis dienomis (…) paskirsime (ministrą – ELTA). Tai užsitęsė daugiau negu mėnesį“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis. 

REKLAMA
REKLAMA

4-oji tarpsektorinė kultūros asamblėja
(35 nuotr.)
(35 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 4-oji tarpsektorinė kultūros asamblėja

„Manau, kad kultūros bendruomenė tiesiog matė, stebėjo, kad su jais žaidžiama, meluojama, iš pradžių buvo bandoma papirkti pinigėliais, pasakant, kad mes duosime pinigėlių – ko jūs čia dabar purkštaujate? Pamatė, kad už pinigėlius kultūros bendruomenės nenupirksi.

REKLAMA

Tada tas protestas įgavo kitus mastus ir dabar jau žmonės protestuoja ne tik dėl to, kad nenori matyti vienos iš koalicijos partnerių prie Kultūros ministerijos vairo, bet tiesiog protestuoja prieš nuolatinį melą, apgaudinėjimą. Kuo tas procesas baigsis, man kol kas sunku pasakyti“, – akcentavo jis. 

Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį su premjere susitikę kultūros sektoriaus asociacijų vadovai nuogąstauja dėl pernelyg mažo šiai sričiai skiriamo finansavimo. 

REKLAMA
REKLAMA

Seime prisiekė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė bei Krašto apsaugos ministras (KAM) Robertas Kaunas
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seime prisiekė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė bei Krašto apsaugos ministras (KAM) Robertas Kaunas

Savo ruožtu Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė, nors Kultūros ministerijoje ir nėra „Nemuno aušros“ atstovų, sako neketinanti atšaukti jau kelis mėnesius vykstančių kultūros bendruomenės atstovų protestų. 

Kultūros protesto mėnuo bus užbaigtas Vilniuje, lapkričio 21 dienos akcija, kurioje su sunkiąja technika dalyvausiantys žemės ūkio atstovai atliks bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų