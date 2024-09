Skubiai perspėja gyventojus: kuo greičiau atlikite šiuos veiksmus pametus dokumentą – galite sulaukti baudos

Migracijos deprtamento atstovo Roko Pukinsko teigimu, asmuo, kuris pametė, prarado ar sugadino savo asmens tapatybės kortelę ar pasą apie tai turėtų pranešti Migracijos departamentui.

Tai galima atlikti dviem būdais: fiziškai nuvykti į bet kurį Migracijos departamento padalinį ir pateikti informaciją apie prarastą asmens dokumentą ir jo praradimo aplinkybes arba visą tai atlikti internetu.

„Pats patogiausias ir operatyviausias būdas: prisijungti prie savo paskyros Lietuvos migracijos informacinės sistemoje MIGRIS svetainėje www.migracija.lt, pasirinkti skyrelį „Mano dokumentai“, pasirinkti norimą dokumentą ir paspausti atsidariusią nuorodą „Pranešti apie prarastą dokumentą“. Atsivėrusiame lange jūsų bus paprašyta trumpai pateikti informaciją apie dokumento praradimo aplinkybes ir tai patvirtinti“, – dalinasi R. Pukinskas.

Kelionės tęsti nebegalima

Jei savo asmens dokumentą praradote užsienio šalyje, apie tai pranešti galite jau minėtu elektroniniu būdu, pasinaudojus MIGRIS sistema arba fiziškai atvykus į artimiausią Lietuvos ambasadą ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje.

Tiesa, svarbu pabrėžti, kad atlikus šiuos veiksmus, dokumentas iš karto paskelbiamas negaliojančiu ir šio veiksmo atšaukti nebegalima. O net ir radus nebegaliojantį asmens dokumentą, juo pasinaudoti galimybės nebėra.

O jei jūsų asmens dokumentas dingo užsienio šalyje, jums taip pat reikėtų pasirūpinti Asmens grįžimo pažymėjimu.

„Tai asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką. Su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima“, – aiškina R. Pukinskas.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) teisės skyriaus patarėja Inga Mauricienė priduria, kad asmens dokumentą paskelbus negaliojančiu tai žymiai labiau apsunkina piktavalių galimybes pasinaudoti asmens dokumentu nusikalstamoms veikoms vykdyti.

Radus dokumentus – savininkų patiems geriau neieškoti

Kartais pasitaiko ir tokių situacijų, jog žmonės atsitiktinai randa kitų pamestus asmens dokumentus ir patys bando surasti dokumentų šeimininkus.

Visgi, R. Pukinskas įspėja nemėginti savarankiškai ieškoti dokumento savininko, perduoti rastą dokumentą tretiesiems asmenims ar viešinti dokumente įrašytus asmens duomenis, kadangi atskleistais žmogaus duomenimis gali pasinaudoti piktavaliai.

„Pastarasis tokios improvizuotos „paieškos“ būdas dažnai populiarus socialiniuose tinkluose. Migracijos departamentas primena, kad neapdairiai ir lengvabūdiškai paskelbtais asmens duomenimis gali pasinaudoti sukčiai ar nusikaltėliai, todėl bet kokiu atveju reiktų vengti viešinti asmens dokumento blanko nuotraukas net jei jose uždengti vardas, pavardė, asmens kodas ir panašiai. Dera atminti, kad nusikaltėliai gali pasinaudoti ir asmens atvaizdu, dokumento numeriu, asmens parašu – tad visa ši jautri informacija taip pat neturėtų būti viešinama“, – teigia Migracijos departamento atstovas.

I. Mauricienės teigimu, gyventojai, praradę savo asmens dokumentus, dažnai nuogąstauja, kad jei jų asmens dokumentas paklius į blogas rankas, jie gali prarasti savo lėšas arba jų vardu bus paimtas kreditas.

Tačiau VDAI atstovė ramina, kad vien tik prarasto asmens dokumento, pinigams pasisavinti, neužtenka, Tiesa, piktavaliai gali imtis kitų nusikalstamų veikų.

„Šiame kontekste paminėtina, kad Europos Sąjungos finansų įstaigose privaloma taikyti asmens tapatybės nustatymo procedūras, kurios užtikrintų, kad vien asmens dokumento turėjimas savaime nesudarytų sąlygų gauti finansines paslaugas. Taigi, ir paskolas. Atskirais atvejais asmens dokumentą radęs asmuo galėtų juo pasinaudoti siekiant nusikalstamų ar kitokių neteisėtų tikslų, pavyzdžiui, kreiptis į valstybės institucijas su prašymais ar skundais, vis dėlto tokie atvejai nėra dažni“,– teigia I. Mauricienė.

Gali atsieiti ir finansiškai

Praradus savo asmens dokumentą ir atvykus į Migracijos departamentą pasigaminti naujo, kainos priklauso nuo dokumento tipo ir kaip greitai pageidaujate jį gauti.

Štai, norint įsigyti asmens tapatybės kortelę, galima rinktis iš trijų pasirinkimų – bendra tvarka per 1 mėnesį, skubos tvarka per 5 darbo dienas arba skubos tvarka per 1 darbo dieną. O tai atitinkamai kainuoja 10, 60 arba 100 eurų.

Norint įsigyti naują pasą, jis kainuotų brangiau. Už tai, kad pasą gautumėte po mėnesio, jums tai kainuotų 50 eurų, skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 100 eurų, o skubos tvarka tą pačią dieną – 200 eurų.

Už gyvenimą be asmens tapatybės kortelės ar paso asmeniui, kuris privalo turėti bent vieną iš šių dokumentų, numatoma administracinė atsakomybė.

Už tai skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 10 iki 12 eurų.