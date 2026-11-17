„Šiuo metu susiduriame su IPR (Integruotos pacientų registracijos) sistemos techniniais sutrikimais, dėl kurių gali būti dubliuojami pacientų vizitų laikai.
Tai reiškia, kad pacientas gali būti užregistruotas tuo pačiu metu kaip ir kitas pacientas pas tą patį specialistą“, – skelbė įstaiga socialiniame tinkle.
Poliklinika atsiprašė dėl nepatogumų ir ramino, kad nieko patiems dėl to daryti nereikia.
„Nerimauti nereikia. Artimiausiu metu susisieksime su kiekvienu pacientu, kurio vizito laikas galėjo būti dubliuotas, individualiai. Kartu suderinsime tinkamą vizito laiką pas specialistą.
Dedame visas pastangas, kad IPR sistemos veikimas būtų kuo greičiau atkurtas ir registracija vyktų sklandžiai. Atsiprašome už susidariusią situaciją ir dėkojame už Jūsų kantrybę bei supratingumą“, – rašė įstaiga.
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