Skubi žinia gyventojams: įspėja dėl kritinės situacijos

Tad Nacionalinis kraujo centras (NKC) kviečia gyventojus, esant galimybei, kuo skubiau atvykti į artimiausius NKC donorystės padalinius visoje šalyje ir paaukoti kraujo, rašoma pranešime spaudai.

NKC direktoriaus Daumanto Gutausko teigimu, nepaisant to, kad kraujo surenkama daugiau ir neatlygintina kraujo donorystės populiarėja, visgi periodiškai susiduriame su situacijomis, kuomet pradeda kritiškai sekti turimos kraujo atsargos.

„Tai lemia ir sezoniškumas, pavyzdžiui, kai žmonės tam tikrais periodais vyksta atostogų, ir ženkliai išaugus gydymo įstaigų užsakomiems kraujo komponentų kiekiams iš NKC. Štai šiuo metu trūksta visų grupių, nes jo daugiau reikia mūsų šalies gydymo įstaigoms, kuriose medikai dirba neskaičiuodami valandų ir energijos, atlikdami operacijas, priimdami gimdymus, teikdami paslaugas pacientams ligoninių reanimacijose. Taip senka turimos atsargos“, – sako D. Gutauskas.

Ragina padėti gelbėti gyvybes

Būtent todėl, pasak jo, labai kviečiame visus galinčius kuo skubiau apsilankyti artimiausiame kraujo centre ir prisidėti gelbstint gyvybes.

„Vieno donoro paaukotas kraujas gali prisidėti prie trijų gyvybių išgelbėjimo, tad jo kraujas yra aukso vertės. Bet kuris iš mūsų galime sulaukti akimirkos, kai mums patiems gali prireikti donorų pagalbos. Tad padėkime vieni kitiems“, – sako D. Gutauskas.

Be to, kartais nutinka taip, kad atvyksta didelis donorų skaičius, tačiau nemaža jų dalis negali paaukoti kraujo dėl per žemo hemoglobino ar feritino kiekio. Būna ir taip, kad donacija negalima, kol nepraėjo reikiami terminai po ligos ar tam tikrų procedūrų. Pavyzdžiui, kraujo negalima aukoti, kol nepraėjo dvi savaitės po karščiavimo, herpesvirusinės infekcijos, gripo, kitos virusinės ligos simptomų pabaigos, keturi mėnesiai pasidarius tatuiruotę, įsivėrus auskarą, turėjus chirurginę operaciją, endoskopinį tyrimą, akupunktūrą.

Primenama: kraują aukoti gali visi sveiki 18-65 metų gyventojai, vyrai – šešis kartus per metus, moterys – keturis. Donorais negali būti žmonės, sirgę ar sergantys onkologinėmis ligomis, hepatitu B ir C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), kita sunkia lėtine, pasikartojančia kraujotakos ar imuninės sistemos liga. Jei būtų perpiltas tokio donoro kraujas, pacientui iškiltų grėsmė užsikrėsti.

NKC duomenimis, 2024 m. kraują dovanojo 41,2 tūkst. donorų, atlikta donacijų – 76,9 tūkst., o 2023 m. sulaukta 40,1 tūkst. donorų, atlikta donacijų – 72,3 tūkst.