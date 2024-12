„Skolų atostogos“ – pagalba naujai darbo pradžiai ir finansiniam stabilumui

REKLAMA

Specialistai pastebi ir keletą papildomų priežasčių, kodėl „Skolų atostogos“ yra naudingos asmenims, turintiems skolų.

Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojo Gyčio Darulio teigimu pradėti darbą, ypač žmonėms, kurie kurį laiką buvo nedirbę, yra tikras iššūkis tiek morališkai, tiek finansiškai.

„Įsidarbinus atsiranda ir papildomų finansinių išlaidų. Pavyzdžiui, transportas – reikia nuvykti į darbo vietą ir grįžti atgal. Miestuose tai paprasčiau, tačiau užmiestyje šios išlaidos gali būti reikšmingai didesnės. Be to, gali prireikti ir kitų išlaidų, susijusių su darbu: nors darbdavys privalo užtikrinti būtinas darbo priemones, kartais darbuotojas nori įsigyti ką nors papildomai.

Kita dažna situacija – žmogui gali trūkti tinkamos aprangos, būtinos reprezentatyviai atrodyti darbe, ypač jei pareigybės to reikalauja. Šis pereinamasis laikotarpis, kai galima valdyti išlaidas ir žinoti, kad egzistuoja atidėjimo galimybė, turėtų būti motyvuojantis. Per šešis mėnesius, kai nėra daromos išskaitos, atsiranda galimybė protingai taupyti ir planuoti savo finansus ateičiai“, – sako jis.

Dar vieną teigiamą „Skolų atostogų“ pusę įsidarbinant pastebi ir su įvairiomis įmonėmis dirbantis advokatas Erikas Raugienius.

„Kalbant apie darbdavius, jie dažnai stengiasi gauti informaciją apie darbuotojus prieš juos įdarbindami. Jei du kandidatai turi vienodą kvalifikaciją, patirtį ir kitas savybes, kurios sunkiai leidžia išskirti vieną iš jų, darbdavys dažnai atkreipia dėmesį į tai, ar kandidatas turi skolų. Jei yra skolų, kurios išieškomos per antstolius, įmonei atsiranda papildoma administracinė našta. Tai apima buhalterio darbą – kiek vykdomųjų raštų reikia administruoti, kiek išmokėti antstoliams ir pan. Šis procesas gali būti sudėtingas ir reikalauja papildomų resursų.

Tokiu atveju darbdaviai dažniau renkasi darbuotojus be skolų. Tačiau „Skolų atostogų“ sistema keičia šią situaciją. Ji suteikia darbdaviui daugiau lankstumo priimant darbuotoją su skolomis, nes bent pusę metų tokio darbuotojo skolos nesukels administracinės naštos. Be to, darbuotojas, kuris turi galimybę susitvarkyti finansus ir pagerinti savo padėtį, gali būti net našesnis darbe nei tas, kuris skolų neturi. Taigi ši sistema padeda sumažinti darbdavio dvejones ir motyvuoja priimti darbuotojus, kuriems reikia paramos, kad galėtų stabilizuoti savo finansinę padėtį“, – privalumus įžvelgia advokatas.

Tad „Skolų atostogos“ gelbsti ne tik jūsų piniginę, bet ir jus pačius: net jei turite skolų, galite būti tikri, kad darbdavys, svarstydamas jūsų kandidatūrą, vertins tik jūsų kompetenciją ir kvalifikaciją, o ne skolų dydį.

Primename, kad „Skolų atostogomis“ galima pasinaudoti du kartus per penkerius metus. Tai reiškia, kad net vienerius metus turėsite galimybę gyventi taupiau, atidėti pinigus mokesčiams ir skirti daugiau lėšų savo bei šeimos poreikiams.

Daugiau informacijos: www.skolanenuosprendis.lt