Skelbia stipriausių Lietuvos gimnazijų reitingą: šios mokyklos išmoko geriausiai

Geriausios atrankinės gimnazijos: 1. Vilniaus licėjus, 2. KTU gimnazija, 3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, 4. Vilniaus jėzuitų gimnazija, 5. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija.

Geriausios neatrankinės gimnazijos: 1. Klaipėdos licėjus, 2. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija, 3. „Saulės“ privati gimnazija, 4. Kauno „Saulės“ gimnazija, 5. Telšių Žemaitės gimnazija.

Gimnazijų reitingas sudarytas pagal valstybinių brandos egzaminų, kuriuos abiturientai laikė 2023 vasarą, rezultatus. Bet gimnazijos gavo taškų tik už abiturientus, kurie išlaikė egzaminus ne žemesniais įverčiais nei 36 balai.

Matematikos ir lietuvių kalbos egzaminai – kertiniai

Kadangi lietuvių kalbos bei matematikos VBE rezultatai tampa kertiniai. Žurnalo „Reitingai“ leidėjai pažymi, kad jei šiuos egzaminus laikė visi 100 proc. abiturientų, tuomet gimnazija vien už tai, jog leido visiems gimnazistams bandyti laikyti, kad neslepia silpnų mokinių bei savo nepadarytų darbų, gavo po 5 taškus.

Jei abiturientai iš viso nelaikė šių VBE, gimnazija taškų negavo. Pvz.: matematikos egzamino nelaikė nė vienas Alytaus r. Miroslavo, M. Mižigurskajos privačios, Šalčininkų r. Kalesninkų L. Narbuto bei Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos abiturientas. Pastarųjų dviejų gimnazijų abiturientai pernai nelaikė ir lietuvių kalbos VBE.

Be to, visus egzaminai pagal tai, kiek jie svarbūs stojant į šalies aukštąsias mokyklas, buvo suskirstyti į tris grupes: už lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos VBE kiekviena gimnazija galėjo daugiausia surinkti – po 16, už anglų kalbą, biologiją ir istoriją – po 10 taškų, o už chemiją, fiziką, IT ir geografiją – po 8 taškus.

Taip pat buvo vertinti abiturientų gautus šimtukus: kokiai daliai abiturientų tenka vienas 100-ukas.

Ketvirtadalis nelaikė egzaminų, kurie šiemet privalomi

2023-aisiais metais iš visų abiturientų matematikos VBE laikė apie 60 proc. visų dvyliktokų, o lietuvių kalbos VBE – 63 proc. visų abiturientų.

Svarbu akcentuoti tai, kad vos 9-iose gimnazijose iš maždaug 360-ies gimnazijų visi abiturientai 2023 m. laikė valstybinį matematikos brandos egzaminą. O lietuvių kalbos ir literatūros VBE visi abiturientai laikė tik 25-iose iš 360-ies gimnazijų.

Žurnalo „Reitingai“ analizė rodo, kad absoliučioje daugumoje gimnazijų nuo dešimtadalio iki pusės visų abiturientų nelaiko lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų, kurie nuo šiemet tapo privalomais.

Kritikuoja reformas: „Politikams tai neįdomu – reforma vyks toliau“

Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, net 5945 arba 30 proc. visų 2022–2023 m. m. gimnazijas baigusių jaunuolių nestojo niekur (arba nebuvo priimti). Panaši ir ankstesnių metų statistika.

Redakcija pabrėžia tai, kad dažnai lietuvių kalbos bei matematikos VBE nelaiko gana didelė dalis stambesniųjų mokyklų mokinių. Tačiau tai, kad daugybėje didelių gimnazijų nuo dešimtadalio iki daugiau nei pusės visų abiturientų nelaiko egzaminų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija netraktuoja kaip nekokybės požymio.

Priešingai, nekokybės požymiu nurodomas abiturientų skaičius. Tad gimnazijos, kurios neturi 21-o dešimtoko jau rugsėjį neteks teisės mokyti vienuoliktokų ir dvyliktokų. Tiesa, 2023 m. bei ankstesnių metų VBE rezultatų analizės rodo, kad daugybė mažų gimnazijų abiturientus valstybiniams brandos egzaminams parengia sėkmingiau nei dalis didžiųjų gimnazijų.

„Bet politikams tai neįdomu, - reforma vyks toliau“, – rašoma pranešime spaudai.

Dalis mažų miestų gimnazijų šluosto nosį kitoms

Štai, Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazija pernai išleido vos 16-os abiturientų laidą. Bet gimnazijų reitinge ji tarp 360-ies šalies gimnazijų yra 35-a. Pernai šioje gimnazijoje visi abiturientai laikė lietuvių kalbos VBE.Ir ši mažutė gimnazija dalykiniame gimnazijų reitinge (2023 m. gruodį), pagal lietuvių kalbos išmokymo discipliną buvo 13-a šalyje.

Matematikos VBE taip pat laikė visi merkiniškiai. Ir ši nykštukinė gimnazija, pagal abiturientų matematikos pasiekimus yra 56-a šalyje.

Arba štai, Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija taip pat patenka į geriausių šalies gimnazijų 100–uką. Iš 26 abiturientų net 25 kvėdarniškiai laikė lietuvių kalbos ir literatūros VBE, o matematikos – 23. Pagal lietuvių kalbos dalykinių reitingų rezultatus (2023 m. gruodį) ši gimnazija buvo 54-a šalyje, o pagal matematikos dalykinį reitingą – 107.

Bet, ar ji išlaikys gimnazijos statusą – nežinia, nes neturi 21-o būsimo vienuoliktoko.

Bet štai, Širvintų raj. Gelvonų gimnazija pernai išleido 40 abiturientų, iš kurių tik 15 proc. laikė matematikos VBE, bet net 83 proc. laikiusiųjų matematikos VBE neišlaikė. O lietuvių kalbos VBE laikė beveik 18 proc. Arba štai, iš 101 Jonavos Senamiesčio gimnazijos abituriento matematikos VBE laikė beveik 50 proc. (mažiau nei pusė), o lietuvių kalbos – 70 proc..

Savivaldybių TOP penketukas, pagal švietimo rodiklius: Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Kaišiadorys.

Menkiausi mokinių pasiekimai šiose savivaldybėse: Pagėgiai, Kazlų Rūda, Ignalina, Rietavas, Kalvarija.