Skelbia stipriausių gimnazijų reitingą: šios mokyklos išmoko geriausiai

Analizuojant „Reitingų“ paskelbtus rezultatus matyti, kad pirmauja didžiųjų miestų gimnazijos, vykdančios mokinių atranką: Vilniaus licėjus, KTU gimnazija, LSMU gimnazija, Vilniaus jėzuitų gimnazija ir Vilniaus M. Biržiškos gimnazija.

TOP 5 gimnazijos pagal kiekvieną discipliną

Matematikos geriausiai išmoko:

KTU gimnazija Vilniaus licėjus Vilniaus M. Biržiškos gimnazija Vilniaus Žirmūnų gimnazija Klaipėdos licėjus

Lietuvių kalbos geriausiai išmoko:

REKLAMA

REKLAMA

LSMU gimnazija Vilniaus licėjus Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija Kauno jėzuitų gimnazija Vilniaus jėzuitų gimnazija

Istorijos geriausiai išmoko:

REKLAMA

Klaipėdos licėjus Vilniaus licėjus Vilniaus Žirmūnų gimnazija KTU gimnazija Klaipėdos Vydūno gimnazija

Biologijos geriausiai išmoko:

Vilniaus licėjus LSMU gimnazija Vilniaus jėzuitų gimnazija Klaipėdos licėjus Vilniaus M. Biržiškos gimnazija

IT geriausiai išmoko:

KTU gimnazija Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija LSMU gimnazija Vilniaus licėjus Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II gimnazija

Chemijos geriausiai išmoko:

REKLAMA

REKLAMA

Vilniaus jėzuitų gimnazija Klaipėdos licėjus Šiaulių J. Janonio gimnazija LSMU gimnazija Šiaulių Didždvario gimnazija

Fizikos geriausiai išmoko:

KTU gimnazija Vilniaus M. Biržiškos gimnazija Vilniaus licėjus Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija LSMU gimnazija

Anglų kalbos geriausiai išmoko:

Vilniaus licėjus Vilniaus M. Biržiškos gimnazija Vilniaus jėzuitų gimnazija Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija KTU gimnazija

Geografijos geriausiai išmoko:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vilniaus licėjus Vilniaus Žirmūnų gimnazija Kauno jėzuitų gimnazija Raseinių raj. Viduklės S. Stanevičiaus gimnazija LSMU gimnazija

Gimnazijų dalykinis reitingas sudarytas analizuojant, kiek mokinių kiekvienoje šalies mokykloje laikė konkrečius egzaminus ir kaip juos išlaikė. Iš viso reitingo sudarytojai kiekviename dalyke išskyrė po 60 gimnazijų (tiek, kiek šalyje yra savivaldybių) iš daugiau nei 360 šalies gimnazijų.

Privačios mokyklos išstumia valstybines

Savivaldybių mokykloms darosi vis sunkiau konkuruoti su privačiomis mokyklomis, pažymi žurnalo „Reitingai“ leidėjai. Ši tendencija ypač išryškėjo 203 metais.

REKLAMA

Per pastaruosius dešimt metų Lietuvoje uždaryta 377 valstybinės ir savivaldybių mokyklos – jų skaičius sumažėjo nuo 1199 iki 822. Priežastis nesunku paaiškinti: tiesiog mūsų šalyje labai liūdnos demografinės tendencijos ir vaikų bei paauglių skaičius dabar kone dvigubai mažesnis nei prieš 20 metų.

Tačiau tokiu atveju kiek netikėtai atrodo nevalstybinių/privačių mokyklų skaičiaus dinamika Lietuvoje: jų sparčiai daugėja ir per dešimt metų jų skaičius išaugo daugiau nei pustrečio karto – nuo 35 iki 93. Be to, šiemet atsirado dar kelios naujos, taip pat dar kelios statomos.

REKLAMA

Taigi prieš 15 metų nevalstybinėse mokyklose mokėsi vos 0,7 proc. visų Lietuvos moksleivių, prieš penkerius metus – 5 proc., dabar – per 8 proc., o po 2–3 metų skaičius perlips 10 procentų.

Šie netolygumai atsispindi ir mokinių pasiekimų rezultatuose.

„Jei ne keletas gimnazijų, turinčių galimybę visus ar dalį mokinių atsirinkti, savivaldybių mokyklų mokinių pasiekimų peizažas atrodytų dar niūresnis. Tokias tendencijas atskleidė naujausias gimnazijų reitingas pagal dalykus. Jei tendencijos nesikeis, panašu, kad po dvejų – ketverių metų matysime dar nykesnį vaizdą“, – teigia gimnazijų reitingo sudarytojai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vienintelė disciplina, kur gerai sekasi įvairių savivaldybių mokyklų mokiniams – rusų kalba.

Naujienų portalas tv3.lt primena gegužės mėnesį skelbtą geriausiųjų šalies mokyklų reitingą. Iš dešimties stipriausių mokyklų keturios yra privačios.

Atranką vykdančių mokyklų pirmasis 5-ukas atrodė taip:

Vilniaus licėjus KTU gimnazija Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija (privati) Vilniaus jėzuitų gimnazija (privati) Vilniaus M. Biržiškos gimnazija

Atrankos nevykdančių mokyklų pirmasis 5-ukas:

REKLAMA

Klaipėdos licėjus (privati) Panevėžio J. Balčikonio gimnazija Šiaulių J. Janonio gimnazija Kauno „Saulės“ gimnazija Marijampolės marijonų gimnazija (privati)

Didžiausias galvos skausmas – matematika

Viena iš pagrindinių problemų išlieka prasti matematikos egzaminų rezultatai, dėl kurių dalis mokinių neįstoja į aukštąsias mokyklas. Tiesa, čia „Reitingų“ leidėjai įžvelgia ir mokytojų kaltę.

„Reitingai“ iš tėvų gauna daug nusiskundimų, kad dalyje mokyklų mokiniams, pasirinkusiems mokytis matematikos B lygiu, mokytojai neleidžia rinktis laikyti matematikos valstybinio brandos egzamino (VBE).

REKLAMA

„Mūsų vertinimu, tai yra neleistina, gal net nusikalstama prieš jaunuolių ateitį, nes taip mokytojai užkerta kelią jaunuoliams tiek šiemet, tiek bet kada ateityje patekti į aukštąją mokyklą“, – teigia „Reitingų“ leidėjai.

Šių mokslo metų stojantieji pagal 2024-aisiais metais galiosiančias taisykles stos ir vėlesniais metais.

„Jeigu mokytojai neleis silpnesniems mokiniams laikyti matematikos VBE, tikėtina, kad padidės jaunuolių, siekiančių aukštojo mokslo, emigracija į kitas šalis. Na, o vėliau dalis jų jų po studijų nebegrįš į Lietuvą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Todėl į šią situaciją turėtų atkreipti dėmesį tiek savivaldybių Švietimo skyrių vadovai, tiek Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovybė“, – įspėja G. Sarafinas ir J. Kučinskaitė.

Nagrinėjant geriausių mokyklų reitingą matyti, kad tarp geriausiai išlaikiusių matematikos egzaminą yra netgi tokių mokyklų, kurių net 10 proc., 14 proc., 20 proc. ar net 30 proc. visų abiturientų neišlaikė matematikos VBE. Nepaisant to, gimnazijos vis tiek yra tarp geriausių matematikos disciplinoje.

REKLAMA

Taip yra todėl, kad likusios klasės dalies mokinių matematikos pasiekimai yra labai aukšti. Panašias tendencijas matome ir žvelgdami į lietuvių kalbos ir literatūros VBE rezultatus.

Beje, tiek matematikos, tiek lietuvių kalbos ar bet kurio kito dalyko egzamino neišlaiko ne tik neatrankinių, bet ir atrankinių mokyklų mokiniai. Tačiau kuo toliau, tuo labiau šių egzaminų svarba didės.

Nuo 2024-ųjų metų įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymo pataisoms, visi jaunuoliai, siekiantys aukštojo mokslo – tiek universitetuose, tiek kolegijose, privalės išlaikyti tris egzaminus. Iš jų du yra privalomi: lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos (išskyrus, besirinksiančius menų studijas). Ir visiškai nesvarbu, ar jie stos į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas studijų vietas.