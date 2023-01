Skaudi žinia: mirė buvęs Klaipėdos vicemeras

Dar pernai vasarą jis vaišino mus savo medumi ir su didžiule meile kalbėjo apie bites, apie savo, kaip bitininko, planus.

B. Šimkaus veikla buvo labai įvairiapusė. Jis 40 metų išdirbo Vidaus reikalų ministerijos sistemoje. Ten perėjo visas pakopas. Pradėjo nuo eilinio patrulio, paskui buvo pasiųstas mokytis į Kauno policijos mokyklą. Yra buvęs ir policijos ūkio skyriaus viršininku, ir kt.

B. Šimkus buvo įstojęs mokytis į Vilniaus universitetą, į Teisės fakultetą, bet mokslų nebaigė, metė ir tada mokėsi Kauno politechnikos instituto Klaipėdos filialo vakariniame skyriuje, įgijo mašinų gamybos inžinieriaus specialybę. „Man brėžiniai, sprendiniai, matematika yra labai arti dūšios. Galiu matematikos integralus spręsti visą naktį, man tai tas pats, kas su draugu šachmatais žaisti“, – „Vakarų ekspresui“ viename interviu yra sakęs ponas Benas.

Klaipėdoje B. Šimkus apsigyveno 1967 metais. Jis visą laiką galvojo mesti policininko darbą. Du kartu rašė pareiškimą išeiti, bet vis nepavykdavo. Ir taip išdirbo 40 metų. Tarnybą baigė būdamas pulkininku ir išėjo į pensiją.

Nuo 2007 metų jis ketverius metus ėjo Klaipėdos savivaldybės vicemero pareigas, buvo tuometinio mero Rimanto Taraškevičiaus pavaduotojas.

Pastaruoju metu B. Šimkus buvo garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos „Smiltelė“ pirmininkas. Jam labai norėjosi sutvarkyti tą šabakštyną, kad Smeltės kvartalo gyventojai nesiskųstų apsileidusiais kaimynais. Jam pavyko gauti europinių pinigų, Smeltalės upėje buvo pastatytos modernios prieplaukėlės. Šioje vietoje planavo dar daug ką nuveikti.

Dar jis buvo bitininkas, turėjo daugiau kaip 50 avilių, kai kuriuos pats padarė. Savo gyvenimo jis neįsivaizdavo be bičių. Dar pernai vasarą vaišino mus savo medumi ir su didžiule meile kalbėjo apie bites, apie savo, kaip bitininko, planus.

Paklaustas, ar bitininkystė yra jo verslas ar hobis, B. Šimkus 2022-ųjų vasarą atsakė: „Grynas hobis. Be bičių aš neįsivaizduoju savo gyvenimo. Būti su jomis – malonus užsiėmimas. Dabar nebeturiu laiko nei medžioti, nei žvejoti. Anksčiau dar labai mėgdavau ką nors pats projektuoti ir statyti. Norėdamas prižiūrėti bites, turi daug skaityti, perprasti jų gyvenimą. Jų įkandimo kadai nebijau. Be to, jis yra sveika“, – pernai vasarą kalbėjo ponas Benas.

B. Šimkus norėjo, kad bitininkų Lietuvoje būtų kuo daugiau. Jis nuveždavo avilius žmonėms. „Vienam nuvežiau vieną, žiūriu, jis jau turi 5 avilius“, – yra sakęs jis.

Benas Šimkus buvo pašarvotas ketvirtadienį 16 val. Šv. Kazimiero laidojimo namuose, esančiuose prie Šv. Kazimiero bažnyčios Mažajame Kaimelyje. Atsisveikinti su juo galima iki šeštadienio, sausio 7 d. Jis bus laidojamas Mosėdyje, kur gyveno su šeima. Šeštadienį pirmoje dienos pusėje jo palaikai turėtų būti atvežti į Mosėdžio bažnyčią.

Autorius: Dalia Bikauskaitė

Šaltinis: www.ve.lt