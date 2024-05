Skandalingasis Eduardas Vaitkus: aiškino, kad esą 5G ryšys padės kontroliuoti mintis, o iš SSRS Lietuva niekada neišstojo

Prorusišku kandidatu į prezidento postą laikomas Eduardas Vaitkus kontroversiškai vertinamas dėl savo pažiūrų prieš NATO ir Europos Sąjungą bei skleidžiamo nepasitikėjimo ukrainiečiais, be to, dažnai prisimenama jo kritika valdžiai pandemijos metu. Prezidento rinkimuose save iškėlęs medikas E. Vaitkus siaučiant koronaviruso pandemijai teigė, kad žmonės pernelyg buvo gąsdinami privalomu kaukių nešiojimu ir tvirtino, jog panaudojus 5G ryšį bus kontroliuojamos piliečių mintys. Be to, Vaitkaus gyvenime netrūko ir skandalų – vos tris dienas pavadavęs Kauno klinikinės ligoninės direktorių buvo įtariamas sumontavęs pasiklausymo įrangą direktoriaus kabinete.