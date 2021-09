Siūlo keisti „mamadienių“ tvarką – eis Švedijos keliu

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Saulius Skvernelis siūlo Darbo kodekso pakeitimus, kuriais būtų numatyta, kad teisė į „mamadienius“ arba „tėvadienius“ galiotų, kol vaikui sukanka 16 metų.

Pagal S. Skvernelio pasiūlymą, darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 16 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 16 metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

Dabar Darbo kodekse numatyta, kad teisę į „mamadienį“ ar „tėvadienį“ turi tik tie darbuotojai, kurie turi vaikų iki 12 metų.

Mano, kad pasiūlymas – racionalus

„Kokius tikslus mes keliame? Jei keliame tokius tikslus, kokie yra ir Europos Komisijos darbotvarkėje, ir vakar patvirtinta ir komisijos pirmininkės kalboje apie galimybę daugiau laiko skirti šeimai, artimiesiems, tai, manau, šitas sprendimas yra racionalus.

Juo labiau, kad nėra jokio paaiškinimo, kodėl 12, o ne 10 , 14 ar 16 metų. Galbūt galima tobulinti ir 18 metų padaryti“, – Seime susirinkusiems žurnalistams ketvirtadienį komentavo S. Skvernelis.

Socialdemokratai turi idėją, kad „mamadieniai“ arba „tėvadieniai“ priklausytų ir tėvams, kurie augina ir vieną vaiką. S. Skvernelis teigė, kad neatmestų ir tokio varianto ateityje.

Politikas negalėjo pasakyti, kiek tokio sprendimo įgyvendinimas kainuotų valstybės biudžetui, tai turėtų būti svarstoma trišalėje taryboje.

„Pinigais labai sunku vertinti. Koks darbuotojas tau yra produktyvesnis ir naudingesnis – ar tas, kuris yra pailsėjęs, viskas tvarkoje šeimoje ir vaikais pasirūpinta, ar tas, kuris turi problemą?

„Tėvadienis“ arba „mamadienis“ dažniausiai skiriamas tam, kad būtų sprendžiamos su vaiku susijusios problemos. Ar poliklinika, pažyma ar dar kažkokius klausimus spręsti“, – sakė S. Skvernelis.

Pareikalaus papildomų sąnaudų

Socialdemokratų frakcijos seniūnas Algirdas Sysas teigė, kad jo frakcija po pateikimo pritars S. Skvernelio pasiūlymui.

„Šitus įstatymus vis tiek svarsto Vyriausybės išvada, bus trišalės [tarybos] išvada. Vis tiek, tai reikalauja papildomų sąnaudų ir labai daug žmonių dirba privačiam sektoriuje, jeigu kažkam duodi laisvą dieną, tai kažkas turi atlikti paslaugą“, – kalbėjo socialdemokratas.

„Mano dukra gyvena Švedijoje ir vadinamosios tėvystės ir motinystės atostogos yra iki 12 metų, o po to yra „tėvadieniai“ ir „mamadieniai“. Švediškas modelis yra panašus į tai, ką sako ponas Skvernelis.

Tik pačios motinystės ir tėvystės atostogos išdėstomos iki 12 metų, tada nesiskaičiuoja „tėvadieniai ir „mamadieniai“, o po to jie egzistuoja. Tai pritartina, mes tikrai turime galvoti apie komfortą šeimoms ir tai pasiūlymas į šitą kortų kaladę“, – sakė Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūnas Eugenijus Gentvilas.

Dėl S. Skvernelio pasiūlymo Seimas balsuos ketvirtadienį popietinės darbotvarkės metu. Jei po pateikimo bus pritarta šioms Darbo kodekso pataisoms, dėl jų parlamentas balsuos dar du kartus.

Seimui ketvirtadienį bus teikiamos ir kitos Darbo kodekso pataisos. Konservatorius, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius siūlo pataisas, pagal kurias, prastovoje dėl karantino esantiems darbuotojams nutarus nutraukti darbo santykius, siūloma nemokėti išeitinės išmokos.