Širinskienė: reikia įgyvendinti programą, o paskui galvoti apie postus

„Ta diskusija buvo šiandien frakcijoje, situacija yra tokia, kokia yra. Aš manau, kad visada reikia dirbti, rodyti darbus, įgyvendinti programą ir pažadus rinkėjams, o paskui jau galvoti apie postus ir kitus dalykus“, – antradienį Seime sakė A. Širinskienė ir pabrėžė, kad tai jos asmeninė nuomonė.

Ji tvirtino, kad „Nemuno aušros“ frakcija diskutavo apie tai, jog nesilaikoma koalicijos sutarties punkto dėl frakcijai tenkančių dviejų Seimo vicepirmininko postų.

Seimo vicepirmininke yra paskirta A. Širinskienė, o į antrą poziciją pretenduoja R. Žemaitaitis.

Tačiau Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis teigia jo kandidatūrą teiksiąs į šias pareigas tik, kai bus išspręstos jo „teisinės problemos“.

R. Žemaitaitis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus.

„Aš tikrai suprantu koalicijos partnerių nuogąstavimus, jog slaptame balsavime tiesiog gali nebūti balsų“, – antradienį teigė A. Širinskienė.

R. Žemaitaitis pirmadienį pranešė, kad jeigu nebus vykdoma koalicijos sutartis dėl antro Seimo vicepirmininko, partija gali trauktis iš valdančiosios koalicijos.

Pasak A. Širinskienės, frakcijoje dėl to balsavimo nebuvo, be to, išsakyta įvairių nuomonių.

„Mano galva, kada tu esi valdančiojoje daugumoje ir turi patvirtintą Vyriausybės programą, reikia atsisėsti ir dirbti ties priemonių planu, ir reikia įgyvendinti tai, kas buvo visiems pažadėta. Tų darbų, nuoširdžiai pasakysiu, pasigendu, nes to aiškinimosi tikrai yra labai daug“, – kalbėjo ji.

„Nemuno aušra“ Seime turi 20 narių.