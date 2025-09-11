Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Širinskienė įstojo į Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“

2025-09-11 07:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 07:20

Parlamentarė Agnė Širinskienė pranešė įstojusi į Sauliaus Skvernelio vadovaujamą Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.

Agnė Širinskienė (nuotr. Elta)

16

„Jungiuosi prie „Vardan Lietuvos“ nes tikiu, kad esame tie, kurie nešame pokytį ir aukštesnę politikos kultūrą į Lietuvą. Ne kartą sakiau, kad atėjau į Seimą dirbti, o ne bandyti ko nors reikalauti ar vaikytis aukštesnių postų. Siekiu konstruktyvaus, kokybiško ir rinkėjams aktualaus darbo teisėkūros srityje – toks buvo mano pagrindinis tikslas einant į Seimo rinkimus ir aš jo laikausi“, – pranešime sakė  A. Širinskienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Širinskienė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijoje dirba nuo šių metų pradžios.

ELTA primena, kad į Seimą su „Nemuno aušra“ išrinkta Agnė Širinskienė sausio mėnesį prisijungė prie Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“. 

Sprendimą trauktis iš „aušriečių“ frakcijos parlamentarė priėmė dėl nesutarimų su „Nemuno aušros pirmininku R. Žemaitaičiu.

šaunuolė
šaunuolė
2025-09-11 07:41
dar viens didelis pliusas Skverneliui.Bravo,kad pabėgo nuo durniaus remygos,visi mato,kas su juo gali būt vienoj šaikoj,tik tokie patys kaip jis nebent.
Atsakyti
Ocho!
Ocho!
2025-09-11 07:41
Skardzius vyresnis uz ja. Kaip del sutrikimo? Ar jo irgi gaila:DDD?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
