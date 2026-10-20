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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius ir ministrai su CERN vadovu aptarė Lietuvos siekį tapti pilnateise organizacijos nare

2026-10-20 20:20 / šaltinis: ELTA
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2026-10-20 20:20
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Vyriausybės vadovas ir ministrai susitikimuose su šalyje viešinčiu Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) Tarybos prezidentu Costu Fountu pabrėžė, kad visateisė narystė šioje organizacijoje yra strateginis Lietuvos tikslas, atversiantis naujų galimybių mokslo ir verslo sektoriams.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)

Vyriausybės vadovas ir ministrai susitikimuose su šalyje viešinčiu Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) Tarybos prezidentu Costu Fountu pabrėžė, kad visateisė narystė šioje organizacijoje yra strateginis Lietuvos tikslas, atversiantis naujų galimybių mokslo ir verslo sektoriams.

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Skelbiama, jog antradienį su C. Fountu susitikęs ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad visateisė narystė leistų Lietuvai dar efektyviau įsitraukti į Europos mokslo bei inovacijų ekosistemą ir panaikintų apribojimus, kurie šiuo metu taikomi asocijuotoms narėms.

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„Lietuvos mokslo ir verslo partnerystė su CERN tęsiasi jau ne vienerius metus ir kuria reikšmingą abipusę vertę nuo 2018-ųjų, Lietuvai tapus asocijuota organizacijos nare. Visateisė narystė šį bendradarbiavimą dar labiau išplėstų. Vyriausybė yra pasirengusi užtikrinti, kad šiam etapui būtų pasiruošta tinkamai ir atsakingai“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.

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Atskirame susitikime su CERN Tarybos prezidentu dalyvavęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kartu su švietimo, mokslo ir sporto, ekonomikos ir inovacijų, energetikos bei sveikatos apsaugos ministrais akcentavo narystės svarbą regiono ir ekonominiam saugumui.

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K. Budrio teigimu, visų trijų Baltijos valstybių pilnateisė narystė CERN sustiprintų regiono vaidmenį tarptautinių tyrimų srityje.

„Pilnateisė narystė atvertų Lietuvos mokslininkams ir įmonėms daugiau galimybių dalyvauti tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, plėtoti technologijas ir stiprinti šalies ekonominį saugumą. Lietuva jau turi stiprių kompetencijų lazerių, fotonikos ir gyvybės mokslų srityse, kurios galėtų būti dar plačiau pritaikomos CERN projektuose“, – pažymėjo URM vadovas.

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Susitikimuose taip pat atkreiptas dėmesys į 2027 m. pirmąjį pusmetį numatytą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai.

Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovo teigimu, tai bus puiki proga paskatinti platesnį dialogą apie Europos strategines mokslinių tyrimų infrastruktūras, įskaitant būsimojo CERN žiedinio greitintuvo (angl. Future Circular Collider) projektą.

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CERN šiuo metu vienija 25 valstybes, dar 11 turi asocijuotų narių statusą. Lietuva asocijuotąja nare tapo 2018 m., o oficialią paraišką dėl pilnateisės narystės pateikė 2026 m. rugsėjį. Tikimasi, kad sprendimą dėl narystės proceso pradžios CERN Taryba priims 2027 m. kovo mėnesį.

Šiuo metu CERN programose ir stažuotėse dalyvauja apie 100 Lietuvos tyrėjų bei studentų, o organizacijos pirkimų bazėje yra registruotas 61 Lietuvos tiekėjas.

Lietuvos siekis tapti visateise CERN nare yra įtrauktas į XXI Vyriausybės programą.

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