Sinkevičiui – rūpestis dėl disertacijos: pradėtas naujas tyrimas

Skundas gautas po to, kai ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame Vyriausybės vadovas ir apgynė disertaciją, baigė tyrimą dėl galimo plagiato ir suteikė pusmetį pažeidimams ištaisyti, tačiau nesiūlė naikinti mokslų daktaro laipsnio.
Akademinės etikos kontrolierė pradėjo naują tyrimą dėl Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus atsakyme pareiškėjui dėl tyrimo pradėjimo, su kuriuo susipažino BNS, nurodoma, kad tarnyba pradės tyrimą dėl galimo su akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu susijusių procedūrų pažeidimo.
Teisės aktai numato, kad tyrimas turi būti atliktas ir sprendimas priimtas per 30 dienų nuo skundo gavimo arba tyrimo pradėjimo dienos, tačiau esant sudėtingoms aplinkybėms arba poreikiui surinkti papildomą informaciją, šis terminas įstatymo nustatyta tvarka gali būti pratęstas du kartus po keturis mėnesius.
Kaip skelbė BNS, pareiškėjas akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui adresuotame skunde prašė konstatuoti plagiato ir mokslinio nesąžiningumo pažeidimus, o nustačius šiurkščius akademinės etikos pažeidimus – įpareigoti universitetą panaikinti sprendimą dėl M. Sinkevičiui suteikto mokslo daktaro laipsnio.
Pareiškėjo teigimu, spalio pabaigoje ISM Etikos komisija jau pripažino plagiato ir disertacijos savarankiškumo reikalavimo pažeidimus, tačiau didelė dalis nustatytų tekstinių sutapčių nebuvo tinkamai įvertintos.
Į kontrolierę pareiškėjas buvo kreipęsis ir anksčiau, tačiau tuomet skundas buvo persiųstas ISM universitetui.
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija spalio 30 dieną pranešė premjero 2015 metais apgintoje disertacijoje apie alkoholio vartojimą nustačiusi penkis plagijavimo atvejus ir du teksto sutapties, svetimo teksto naudojimo, bet ne plagiato atvejus.
Komisijos vertinimu, M. Sinkevičius pažeidė universiteto Etikos kodekse įtvirtintą akademinio sąžiningumo principą ir Doktorantūros reglamente numatytą disertacijos savarankiškumo reikalavimą.
Jam suteiktas pusmetis nustatytiems pažeidimams ištaisyti, tačiau nesiūloma dėl to iš karto naikinti mokslų daktaro laipsnio. Premjeras yra pripažinęs nustatytus pažeidimus ir žada parengti viešai skelbiamą disertacijos atitaisymo priedą.
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