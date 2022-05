Šimonytė: Ukraina yra ta šalis, kuri šiandien gina europietiškas vertybes

„Šalia Europos dabar alsuojantis blogis grasina Europai ir būtent Ukraina šiandien yra ta šalis, kuri priešakinėse gretose gina europietiškas ir bendražmogiškas vertybes, be kurių Europos Sąjunga negalėtų būti tuo, kas yra“, – pirmadienį sostinėje minint Europos dieną sakė I. Šimonytė.

Premjerė apgailestavo, kad po Antrojo Pasaulinio karo savaime suprantama tapusi frazė „niekada daugiau“, buvo pažadas, perduotas per kartas nuo Holokausto tragedijos, „bet po Bučos , Irpinės, Mariupolio šis pažadas tapo tik dar aktualesnis“.

„Turime suprasti, kad nepakanka jį kartoti įvairiomis progomis, yra reikalingi tikri pokyčiai, kurie neleistų šiai beprotybei pasikartoti ir vėl“, – kalbėjo premjerė.

Ji taip pat pabrėžė, kad „žodis Europa nėra apie teritoriją, tai apie tam tikrus vertybinius principus, kurie negali būti tik deklaracijos, o turi būti mūsų kasdienybės savastis, tai pagarba žmogaus orumui ir unikalumui“.

„Europietiškumas niekada nebuvo uniforma, niekada nebuvo tai, kas drausmina, tai visada buvo galimybė skleistis įvairovei, bet skleistis vienovėje. Tai teisės viršenybės principas, kai visi esame lygūs prieš įstatymą, kai gerbiame tarpusavio susitarimus ir sutartis, ir esame nusistatę skaidrius įstatymo kūrimo principus“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.

Vėliau kalbėdama žurnalistams premjerė teigė, jog šiuo metu itin svarbu yra suteikti Ukrainai narystės Europos Sąjungoje perspektyvą, „nes žmonės, kurie žūsta už Europos idėją, šito mažų mažiausiai yra verti“.

Klausiama, ar pakankamai priemonių Europos Sąjunga ėmėsi padėti Ukrainai, premjerė pažymėjo, kad kai kuriems sprendimams įgyvendinti reikia laiko, ir žmones kartais tai gali piktinti, bet svarbiausia, kad jie būtų įgyvendinti.

„Aš nenorėčiau peikti Europos, nepaisant to, kad ji yra padariusi klaidų, ir kai kurios šalys, mūsų draugės ir partnerės Europos Sąjungoje galbūt turėjo per daug iliuzijų ir per ilgai, kas yra V. Putino režimas, dabar mes už tai mokam brangią kainą, bangiausią kainą už tai moka Ukraina. Bet manau, kad Europa labai gerai supranta, kad ne sankcijos kainuoja, o kainuoja karas, todėl užduotis yra, kad tas karas sustotų kuo greičiau“, – pažymėjo premjerė.

Ji taip pat teigė, kad „negali būti priimami sprendimai, kurie negali būti įgyvendinti“.

„Mes vis vien turime turėti užtikrinti jų įgyvendinimą, o kai kuriems sprendimams galbūt reikia laiko. Kartais tai žmones galbūt piktina, bet labai svarbu, kad tai vyksta, o ginkluotės tiekime, finansinės, karinės paramos tiekime atskiros valstybės narės pasireiškia daugiau nei ES kaip sąjunga, nors lėšas finansines skiria ir ES“, – sakė I. Šimonytė.

Europos diena kasmet minima gegužės 9 dieną. Šią dieną minimos istorinės Roberto Schumano (Roberto Šumano) deklaracijos apie naujos formos politinį bendradarbiavimą Europoje, dėl kurio karas tarp Europos tautų taptų neįsivaizduojamas, metinės.

Prancūzijos užsienio reikalų ministras R. Schumanas 1950 metų gegužės 9 dieną pateikė deklaraciją, kurioje siūloma įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją sutelkti anglių ir plieno gamybai.