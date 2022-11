Šimonytė pasmerkė Šiaurės Korėjos balistinės raketos bandymą

„Smerkiu Šiaurės Korėjos atliktą ilgojo nuotolio balistinės raketos bandymą, kuris kelia grėsmę Indokinijos ir Ramiojo vandenyno regiono saugumui, pažeidžia Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas ir ignoruoja tarptautinės bendruomenės valią. Lietuva solidarizuojasi su Japonija, Pietų Korėja ir kitais regiono partneriais“, – tviteryje pareiškė ministrė pirmininkė.

I condemn North Korea’s test of a long-range ballistic missile, which jeopardizes security in the Indo-Pacific region, violates the UNSC resolutions, disregards the will of the int'l community. Lithuania stands in solidarity with Japan, South Korea & other partners in the region.

