Šimonytė lankosi Ukrainoje

Ministrė pirmininkė tviteryje paskelbė nuotraukas iš Kyjivo prieigose esančios Borodiankos – miestelio, iš kurio buvo išstumtos Rusijos pajėgos.

„Šiandien mano vizitas prasidėjo Borodiankoje. Jokie žodžiai negali apibūdinti to, ką aš pamačiau ir patyriau čia“, – teigė I. Šimonytė.

Nuotraukose matyti, kaip I. Šimonytė su ją lydinčiu Ukrainos premjeru Denysu Šmyhaliu karių apsuptyje apžiūri sugriautą daugiabutį Borodiankoje.

Rusijos pajėgos daugiau nei prieš savaitę atsitraukė iš Ukrainos šiaurinių sričių, kad persigrupuotų rytuose. Jų paliktose teritorijose žiniasklaida ir tyrėjai fiksavo šiurpius civilių nužudymų ir sugriautų pastatų atvejus.

Ukrainos duomenimis, šalia Kyjivo, įskaitant prie sostinės esančius Bučos, Irpinės miestelius, rasta 1,2 tūkst. kūnų.

Dalis nužudytųjų buvo surištomis rankomis – šie daugiausiai iš Bučos pasaulį apskrieję vaizdai tapo Ukrainoje kariaujančių rusų pajėgų žiaurumo simboliu.

Ukrainos ministras pirmininkas savo „Twitter“ paskyroje, taip pat pasidalinęs žinia apie susitikimą su I. Šimonyte, pavadino Rusijos karių veiksmus genocidu ir padėkojo Lietuvai už jos indėlį tiriant karo nusikaltimus.

„Rusija turi būti nubausta už genocidą. Padėkojau Lietuvai, kuri prisijungė prie tyrimo aiškinantis Rusijos karo nusikaltimus“, – rašė D. Šmyhalis.

„Kartu mes sustabdysime Rusiją“, – pridūrė jis.

Apie I. Šimonytės vizitą Ukrainoje iš anksto nebuvo skelbta.

Today, my visit in Ukraine started in Borodyanka.



No words could possibly describe what I saw and felt here. pic.twitter.com/Z1Bz0FBrhT