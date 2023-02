Šimonytė – apie vokiečių brigados dislokavimą Lietuvoje: diskusijos „nėra lengvos“

Premjerė I. Šimonytė sako puikiai prisimenanti pirmąsias karo Ukrainoje dienas. Ji pasidalino, kad likus vos dvejoms savaitėms pati buvo apsilankiusi Kyjive.

„Tuo metu jau buvo labai plačiai kalbama apie tai, kad karas gali prasidėti bet kurią dieną. Aišku, buvo žmonių, kurie manė, kad tai bus tik Rytų Ukrainoje, buvo perspėjimai JAV, JK žvalgybos, kad tai bus plataus masto kampanija. <...> Po metų akivaizdu viena – tie, kurie sakė, kad Ukraina bus paimta per kelias dienas – labai apsiriko. Bet kaina, kurią ukrainiečiai moka visus šiuos metus yra be galo didelė. Ir labai dažnai tai yra kaina, kurią ukrainiečiai moka todėl, kad šioje pusėje pasaulio Vakarų valstybės kartais per ilgai uždelsia priimti tuos sprendimus, kuriuos galiausiai vis tiek priima, bet per tą laiką žūsta žmonės“, – ketvirtadienį Žinių radijuje kalbėjo premjerė.

JAV prezidentas Joe Bidenas šią savaitę lankėsi Kyjive. Anot I. Šimonytės, šis vizitas yra be galo reikšmingas: „Čia buvo labai aiški žinia. Man atrodo, aiškesnės žinios suformuluoti jau beveik nėra įmanoma. Tai buvo padaryta, aišku, sąmoningai prie Putino vadinamąją kalbą, iš kurios buvo įvairių lūkesčių, kas gali išsivystyti. Akivaizdu, kad tikras įvykis buvo prezidentas Bidenas Kyjive, o tikrai ne toji Putino kalba. Ir aišku, susitikimas NATO Rytų flango valstybių vadovais, yra labai svarbus signalas“.

„Ne kartą per šiuos metus buvo paminėta, kad penktojo straipsnio garantijos yra geležinės, jos yra labai tvirtos. Tačiau jos turėtų būti pakaustytos ir politine dimensija, ir praktine dimensija – jau fiziškai – fiziškai stiprinant rytinį NATO flangą. Ši invazija, tiesa sakant, įkvėpė NATO antram kvėpavimui. Todėl, kad tikrai ilgą laiką buvo diskusijos, kaip traktuoti Rusiją, ar ji kažkoks partneris, ar priešininkas. Mes visą laiką sakėme, kad Rusija yra grėsmė, bet tas suvokimas atėjo tik praėjusiais metais. Dabar ta grėsmė aiškiai suvokiama“, – pridūrė ji.

Lietuvos kariuomenė skelbia, kad kitą savaitę į šalį pirmosios pratyboms atvyks Vokietijos brigada. Pasiteiravus premjerės, ar Lietuva yra arčiau tikslo įtikinti vokiečius dislokuoti karius, ji atsakė, kad šios diskusijos „nėra lengvos“, nes tai nėra greitas procesas.

„Man atrodo, kad nereikia tokiais atvejais labai toli užbėgti už akių ir kažkaip konstatuoti kažkokias pabaigas. Nes tokio pobūdžio derybose aš paprastai, manau, kad yra išmintinga laikytis ES plačiai taikomos praktikos – „niekas nesutarta kol viskas nesutarta“. Tai tikrai tos diskusijos vyksta, mes savo argumentus dėliojame, Vokietijos pusė savo argumentus dėlioja, bet, manau, kad dienų gale susitarimas bus vis tiek pasiektas“, – kalbėjo ji.

Kalbėdama apie Rusijos ateitį I. Šimonytė pažymėjo, kad karo nuostoliai ant šalies žmonių, tikėtina, bus permetinėjami dar labai ilgai, nes Rusijos visuomenė yra arba indiferentiška, arba labai įbauginta.

„Ir todėl kalbėti apie Rusijos ateitį nėra labai lengva. Bet man atrodo, kad viena yra aišku – kad visi kalbėjimai apie tai, kad reikia išsaugoti kažkokį veidą, kad kažkas negali būti pažemintas [rodo], kad Rusija pažemino pati save pradėdama šį karą ir šią invaziją praėjusiais metais. Tai dabar pagrindinis uždavinys – ne samprotauti, kas atsitiks su Rusija“, – pažymėjo ji.