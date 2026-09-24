Šildymo kainos Lietuvoje šauna į viršų: Butkevičius įvardijo, kiek jos galėtų brangti

Komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius pabrėžia, kad valstybės institucijų pasyvumas šioje situacijoje yra netoleruotinas, todėl priimti sprendimai privalo būti įgyvendinti nedelsiant.
„Pamatęs šilumos energijos kainų kreives Lietuvoje ir palyginęs jas su Europos Sąjunga, patyriau šoką – mūsų kainos šauna tiesiai į dangų, palyginti su bendrijos vidurkiu. Mes negalime leisti, kad tokia betvarkė tęstųsi. Mano, kaip pirmininko, ir viso komiteto griežtas tikslas – užtikrinti, kad šilumos kaina vartotojams jokiu būdu nedidėtų daugiau kaip 20 proc. Prognozės rodė, kad be intervencijos kai kur kainos galėtų kilti ir ketvirtadaliu, todėl ėmėmės griežtos parlamentinės kontrolės ir suderinome konkrečius veiksmus“, – teigia A. Butkevičius.
VMU sprendimas – į aukcionus išmetamas papildomas biokuro kiekis
Viena iš svarbiausių greitojo poveikio priemonių – skubus papildomos žaliavos patiekimas į rinką. Pasak A. Butkevičiaus, pavyko pasiekti tvirtą susitarimą su Valstybine miškų urėdija (VMU).
„Sutarėme, kad audrų padariniai bus likviduojami operatyviai, ir jau iki šių metų pabaigos VMU į rinką papildomai patieks 125 tūkstančius kubinių metrų (apie 250 GWh) biokuro gamybai tinkamos žaliavos. Pirmasis aukcionas įvyks jau spalio pradžioje, o antrasis planuojamas spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Tam, kad ši mediena neiškeliautų į užsienį, ji bus parduodama per specializuotus „Baltpool“ aukcionus, orientuotus išimtinai į Lietuvos šilumos gamintojus. Šis kiekis sudarys net apie 10 proc. viso sausio–vasario mėnesių poreikio ir taps rimtu amortizatoriumi kainų šuoliams šalčiausiu metu“, – sako komiteto pirmininkas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.