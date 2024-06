Šiemet to dar nebuvo – sinoptikai perspėja visus dėl artėjančio siaubingo karščio

Šiuo metu Lietuvos sostinėje Vilniuje – 28 laipsniai karščio, Prancūzijos sostinėje Paryžiuje - 27 laipsniai, Ispanijos sostinėje Madride – 23 laipsniai, Italijos sostinėje Romoje – 27 laipsniai, Lenkijos sostinėje Varšuvoje – 28 laipsniai.

Karštą dieną visuomenės sveikatos priežiūros specialistai rekomenduoja:

Stengtis būti patalpose, kuriose yra įrengti ventiliatoriai ar oro kondicionieriai;

Dažniau gerti skysčių – visą dieną po truputį, nelaukiant, kol pradės kamuoti troškulys;

Vengti riebių ir sunkiai virškinamų patiekalų;

Einant į lauką, užsidėti galvos apdangalą ir dėvėti saulės akinius su UVA ir UVB filtru;

Dėvėti lengvus, šviesius, natūralaus audinio, neveržiančius, orui pralaidžius drabužius;

Naudoti apsauginius kremus nuo saulės su kuo didesniu apsaugos faktoriaus skaičiumi (30 SPF ir daugiau);

Poilsiui gamtoje pasirinkti vietą pavėsyje, vengti saulėkaitos, tiesioginių saulės spindulių, riboti buvimo atviroje saulėje laiką, būti po skėčiais;

Nepalikti uždarytame automobilyje vyresnio amžiaus ar neįgalių žmonių, vaikų, gyvūnų, net ir tuomet, jei visi langai atviri;

Riboti fizinį aktyvumą, ypač nuo 11 iki 17 valandos;

Palaikyti namų aplinką vėsią. Jeigu yra galimybė, miegoti vėsesniame kambaryje;

Sergant širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, stebėti savo sveikatos būklę. Pasitarti su šeimos gydytoju dėl nuolat vartojamų vaistų dozės koregavimo.

Skubiai kreiptis medicinos pagalbos:

esant gausiam prakaitavimui ir raumenų mėšlungiui (traukuliams);

kūno temperatūrai pakilus >40°C, esant karštai ir šlapiai odai;

radus sumišusį ar be sąmonės žmogų.

Iliustracijoje – tropinis karštis atostogų metu ir tropinis karštis namuose.

Ketvirtadienį oras vietomis įkais iki 32–33 laipsnių karščio.

Penktadienį – vietomis gali pasiekti net iki 33–34 laipsnių.

Šeštadienį bus gaiviau – niekur 30 laipsnių nepasieks.

Sekmadienį turėtų vėl pakaitinti, vietomis sieks iki 31–32 laipsnių.

Jei kažkur matėte 36 ar net 37, tuomet prisiminkite, kad tai tik vieno orų modelio paskaičiavimas. Kai kurie modeliai gali truputį daugiau laipsnių suskaičiuoti nei vėliau realiai būna, o kiti – truputį mažiau.

Grafike (meteologix com) – taip atrodo skirtingų modelių oro temperatūros prognozė Kauno miestui. Kaip matote, paskaičiavimų yra įvairių, o tiesa dažniausiai slypi kažkur per vidurį. Be to, esant labai ramiems orams (kaip dabar) susidaro ryškios miestų karščio salos, todėl jeigu modelių vidurkis Kaunui prognozuoja 30–31 laipsnį, tai miesto centre (arčiau asfalto, šaligatvių ir namų sienų) tikrai gali būti ir 33–34 laipsniai, ar net dar daugiau (pvz. virš tamsaus asfalto / trinkelių). Iš čia kyla dar vienas eilinis vasaros priminimas, jog oro temperatūra matuojama ne bet kaip ir ne bet kur, yra tam tikri reikalavimai.