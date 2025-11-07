 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiauliuose susidūrė automobiliai: nukentėjo trys žmonės

2025-11-07 09:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 09:40

Šiaulių rajone ketvirtadienio rytą susidūrus dviem automobiliams, nukentėjo trys žmonės, informavo policija. 

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Šiaulių rajone ketvirtadienio rytą susidūrus dviem automobiliams, nukentėjo trys žmonės, informavo policija. 

0

Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 7.40 val. Vijolių kaime blaivaus vyro (gim. 1944 m.) vairuojamas automobilis „Ford C-Max“ susidūrė su blaivaus vyro (gim. 2003 m.) vairuojamu automobiliu „VW Golf“.

Eismo įvykio metu nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai ir automobilio „Ford C-Max“ keleivė (gim. 1947 m.). Visi nukentėję asmenys po medikų apžiūros ligoninėje gydosi ambulatoriškai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

