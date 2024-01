Šiauliuose pradeda veikti jungtinis traukinio ir viešojo transporto bilietas

Kaip pranešė bendrovė „LTG Link“, tokį bilietą nuo pirmadienio gali įsigyti traukiniais vykstantys keleiviai, kai jų pasirinkto maršruto pradinė ar galutinė stotelė bus Šiaulių geležinkelio stotis.

Šie bilietai jau veikia Vilniuje ir Klaipėdoje, tad, bendrovės teigimu, jungtiniu bilietu nuo šiol galės naudotis maždaug milijonas šių miestų gyventojų.

Anot pranešimo, per kiek daugiau nei metus jungtinio bilieto paslauga Vilniuje ir Klaipėdoje pasinaudojo per 62 tūkst. klientų. Dažniausiai tokius bilietus rinkosi tarp Vilniaus ir Kauno keliaujantys žmonės (maždaug 28 tūkst. bilietų). Tuo metu Šiaulių geležinkelio stotyje savo kelionę pradeda ar tęsia 470 tūkst. žmonių per metus.

Šiaulių miesto viešojo transporto bilietą bus galima įsigyti perkant traukinio bilietus ltglink.lt arba mobiliojoje programėlėje, jungtinį bilietą pasirenkant kaip paslaugą.

Įsigytas miesto viešojo transporto bilietas bus susietas su traukinio bilietu, tai yra, jis galios vieną valandą atvykus į Šiaulių geležinkelio stotį arba tiek pat iki traukiniui išvykstant iš šios stoties. Bilieto Šiaulių miesto viešajame transporte papildomai žymėti nereikės.

Traukiniuose ir Šiaulių miesto autobusuose bus taikomos įprastai galiojančios lengvatos, siekiančios 50 ar 80 procentų. Jomis pasinaudoti gali keleiviai, kuriems jos taikomos įstatymų numatyta tvarka.

Jungtinis bilietas Klaipėdoje įdiegtas pernai, o Vilniuje – užpernai.