Šiauliuose nuskendo Ukrainos pilietis: „Alkoholis ir maudynės – mirčiai pasmerktas derinys“

Kaip pranešė policija, šeštadienio rytą prie Talkšos ežero skubėjo medikai, ugniagesiai gelbėtojai ir policijos pareigūnai. Buvo gauta informacija, kad nuo tiltuko į ežerą įšokęs vyras panėrė į vandenį ir nebeiškilo.

Ugniagesiai gelbėtojai po paieškų ant kranto ištraukė nuskendusio 41-erių metų Ukrainos piliečio kūną.

Nelaimė įvyko kartu su šiuo vyru buvusios kompanijos akivaizdoje, tačiau pagelbėti jam kartu buvę asmenys nesugebėjo, manoma, kad jie irgi buvo neblaivūs.

Įvykio liudytojai lietuviai pasakojo, kad jie su Lietuvoje dirbusiu ukrainiečiu susipažino „Pegaso“ naktiniame klube. Po jo užsidarymo pasilinksminimą nutarė pratęsti prie ežero. Čia taksi atvažiavusi kompanija alkoholiu mėgavosi toliau.

Apie 8 valandą ukrainietis sumanė atsigaivinti ežero vandenyje. Nors lietuviai įkalbinėjo jį to nedaryti, tačiau vyras buvo atkaklus ir, pasigyrė, kad gali nerti toli.

„Alkoholis ir maudynės – mirčiai pamerktas derinys. Apsvaigusių asmenų kraujagyslės nuo alkoholio būna išsiplėtusios, kai jie skuba atsivėsinti, šokdami į vandenį, kūnui sukeliamas didelis šokas, dėl to raumenis dažnai sutraukia mėšlungis. Be to, alkoholio išgėrę žmonės pervertina savo jėgas ir tai paskatina neadekvatiems veiksmams – perplaukti vandens telkinį, nerti gilyn arba šokti iš aukštai“, – sako Šiaulių apskrities policija.

Vartoti alkoholį paplūdimiuose Lietuvoje draudžia įstatymai. Maudynės apsvaigus nuo alkoholio užtraukia administracinę atsakomybę ir baudą nuo 100 iki 300 eurų.

Už pakartotinį nusižengimą jau skiriama bauda nuo 300 iki 900 eurų.