Šiaulių meras stojo prieš Šimonytę: „Lietuvoje yra sukelta maksimali įtampa“

Pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, savivaldybės, kuriose naujų atvejų skaičius paskutines dvi savaites viršija 200 atvejų 100 tūkst. gyventojų, privalo testuoti į mokyklas einančius pradinukus.

Šiaulių miesto savivaldybėje šis rodiklis yra dvigubai didesnis, tačiau testuojami ne visi pradinukai. Testuoti juos savivaldybė turėjo pradėti jau nuo savaitės pradžios, tačiau testai pradinukams buvo pradėti atlikti tik trečiadienį. O ir testuojami yra toli gražu ne visi pradinukai.

Neturi testų

Kaip pasakoja Šiaulių miesto meras A. Visockas, taip nutiko dėl kelių priežasčių. Viena, savivaldybėje trūko testų pradinukams testuoti. Antra, buvo sulaukta pradinukų tėvų prašymų leisti netestuotiems vaikams eiti į mokyklas. Todėl, kaip sako meras, buvo priimtas sprendimas leisti ir netestuotiems pradinukams mokytis klasėse.

„Pradėjome testuoti trečiadienį todėl, kad tik trečiadienį ir galėjome testuoti. Pradinukai turėjo būtinai eiti į klases pirmadienį arba aš turėjau visus juos nuginti į nuotolį ir vėl susigrąžinti po kelių dienų. Kur visa mintis? Taigi testų neturėjom. Testų, kuriuos mes pasirinkome, mes pirmadienį rytą mokyklose neturėjom. Dėl to pradinukai ir ėjo į mokyklas, kad mes jų tiesiog neturėjome“, – tv3.lt sako A. Visockas.

Meras teigia, kad ir šiuo metu testų trūksta. Esą miestas pirmadienį vakare gavo du tūkstančius greitųjų antigeno testų, vėliau gauta dar maždaug pusantro tūkstačio, tačiau šiuo metu beveik dviejų šimtų vis tiek trūksta. Iš viso, kaip pasakoja A. Visockas, Šiaulių miesto savivaldybė buvo užsisakiusi 13 tūkst. šių testų.

„Darosi nebejuokinga. Premjerė iki šiol yra esmingai klaidinama. Mes iki šiol neturime visų reikalingų testų. Kamuoliukas yra net ne mūsų pusėje. Automobilis grįžo tuščias. Man darosi gėda už ministrės pirmininkės komandą, jau nekalbant apie požiūrį į pradinukus, mokytojus, tėvus. Labai gaila. Jei ji žinotų tai, ką žinau aš, ji 100 proc. būtų Šiaulių miesto gyventojų pusėje“, – kiek vėliau žurnalistams atsiųstoje žinutėje detalizuoja A. Visockas.

Iš pradžių, kaip pasakoja meras, sistema buvo tokia, kad Covid-19 testus turėjo įvertinti gydytojai. Tvarką pakeitus, leista pereiti prie paprastesnės sistemos, kai testuotis gali patys vaikai. Būtent tokį testavimo principą Šiauliai ir pasirinko.

„Iš tikrųjų, sistema idealiai turi suveikti taip – ateina vaikai, kadangi jie gali įsivertinti, visos klasės mieste prieš pirmą pamoką turi gauti testą. Testas atliekamas, 15 minučių, visi Šiauliai žino, kokia situacija. Tas vaikas, kurio testas parodo, kad galimai gali būti problema, tie testai nebūtinai gali būti teisingi, tas vaikas viena yra išimamas iš klasės, grįžta į šeimą ir šeima priima sprendimą, ką toliau daryti, ar tirtis PGR testu.

Mes tokį būdą esame pasirinkę todėl, nes nenorime, kad jei vienas vaikas turi požymį, neišsiųstumėm visos klasės. Todėl, kad tie testai nėra tikslūs. Įsivaizduokite, išsiunčiame visą klasę, tėvai supanikuoja, darome tyrimus ir vėliau paaiškėja, kad nėra problemos. Tėvai tada iš viso pasiustų, kas ir vyksta Lietuvoje. Lietuvoje yra sukelta maksimali įtampa, kuri tikrai neduoda naudos“, – komentuoja A. Visockas.

Tėvai nenori testuoti vaikų

Kita problema, su kuria susiduriama Šiaulių miesto savivaldybėje yra tai, kad didelė dalis tėvų vaikų testavimui priešinasi. Testų bijo ir patys vaikai, o kartais testų prasmės nemato jų tėvai. Meras sako sulaukiantis šimtų šiauliečių palaikymo laiškų, palaikymo merui matyti ir tokiose socialinių tinklų grupėse, kaip „Vieningi tėvai“.

Kaip sako A. Visockas, yra ir tokių tėvų, kurie testuojasi darbe, todėl testuoti savo vaiką mokykloje gali nesutikti.

„Jie turi logišką paaiškinimą, bet kas girdi tuos žmones? Jų motyvas gali būti – mes norime taupyti valstybės finansus, žinome savo šeimos padėtį. Taigi užtenka, kad vienas šeimos žmogus būtų testuojamas darbe, pavyzdžiui, ir visi žino savo šeimos padėtį. Jeigu parodo, kad tas žmogus sveikas, vadinasi, visa šeima sveika“, – samprotauja A. Visockas.

Meras įsitikinęs, kad pradinukams eiti į mokyklą ir mokytis kontaktiniu būdu yra privaloma, o per prievartą ir jėga versti juos testuotis negalima. A. Visockas sako pradinukų ugdymą laikantis šventu dalyku, todėl ir siekiama užtikrinti galimybę vaikams būti klasėse.

„Mokytojas turi turėti galimybę ugdyti vaikus klasėje ir aš sieksiu, kad vaikai būtų klasėje, norint to pasiekti, reikia laiko. Tie, kurie sutinka testuotis ir gavo testus, jau tampa pavyzdžiu tiems, kurie yra šalia. Nepriklausomai ar dėl to, kad testo nebuvo, ar dėl to, kad tėvai nesutiko. Esmė yra tame, kad jis tik stebi, nesitestuoja“, – komentuoja A. Visockas.

Dėl to, pasak mero, būtų teisinga, jei egzistuotų tam tikras pereinamasis laikotarpis, per kurį vaikai ir jų tėvai galėtų apsispręsti dėl testavimo. Priešingu atveju, vaikai yra rūšiuojami.

„Jie tiesiog išrūšiavo vaikus. Tavo tėvas nesutiko – viso gero, out, keliauk į nuotolį. Tai kur nauda? Ugdymas susiskaldo, klasės susiskaido. Akivaizdu, kad tie vaikai, kurie yra nuotolyje arba dar blogiau, savarankiškame mokymesi, vadinasi, tie vaikai nebegauna ugdymo. Kai kalbi apie pradines klases, šioje vietoje reikia suprasti, kas yra pradinė klasė, kokia yra svarba vaiko raidoje. Ką mes dabar galiname Lietuvoje, tai yra milžiniška loginė, edukacinė ir kitokią žalą, apie kurią po kokių metų kalbėsime pilnu balsu ir sakysime, kaip blogai darėme“, – sako A. Visockas.

Švedijoje pradinukai nebuvo išsiųsti iš mokyklų

Trečiadienį Seimo Sveikatos reikalų komitete vyko diskusija su Švedijos vyriausiuoju epidemiologu Andersu Tegneliu.

Portalas tv3.lt dar trečiadienį rašė apie A. Tegnelio išsakytas mintis. Pradinės mokyklos, priešingai nei kitose šalyse, Švedijoje sveikiems vaikams buvo atidarytos visos pandemijos metu.

„Manome, kad tai buvo gera strategija, nes esame įsitikinę, kad vaikai turi eiti į mokyklą, nes apskritai jų sveikata priklauso nuo socialinio gyvenimo“, – kalbėjo A. Tegnelis.

Jis patvirtino, kad daugelyje valstybių pandemija didina psichologinių sutrikimų turinčių vaikų skaičius ir tą būtina spręsti.

„Nors vidurinėse mokyklose buvo taikomas nuotolinis mokymams, o dabar jau kalbame kad ir vyresnių klasių moksleivių turi sugrįžti į mokyklas ir didžioji dalis mokymo vyktų tiesiogiai. Reikia nepamiršti, kad tokio amžiaus vaikai retai suserga kovidu. O jei jie negalės mokytis kontaktiniu būdu, tai paveiks ne tik jų psichologinę būklę, bet apskritai ateitį“, – konstatavo epidemiologas.

Diskusijos klausęs A. Visockas sako besiviliantis, kad toks Švedijos epidemiologo požiūris bus išgirstas ir Lietuvos valdžios.

„Labai tikiuosi, kad atitinkamos Lietuvos institucijos, įskaitant sveikatos apsaugos minsitrą Arūną Dulkį ir šalies premjerę Ingridą Šimonytę, tai irgi išgirs“, – įspūdžiais dalinasi A. Visockas.

Siūlo įvertinti galimas pasekmes

Premjerė Ingrida Šimonytė trečiadienį teigė, kad Šiaulių meras A. Visockas turėtų gerai įvertinti savo sprendimų pasekmes, miestui nusprendus kurį laiką pradinukų dėl Covid-19 netestuoti.

„Manau, kad meras, kaip rūpestingas savivaldybės vadovas, turėtų labai gerai įvertinti pasekmes tokių sprendimų, taip pat ir epidemiologinei situacijai. Sąsajos ugdymo įstaigų atvėrimo ar uždarymo su pandemijos dinamika, labai gaila, bet yra ne kartą pagrįstos ne vieno mokslinio tyrimo“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministrė pirmininkė.

Šiaulių savivaldybei nuo pirmadienio atsidūrus griežtesnio karantino režime, miesto mokyklose kol kas lieka visi pradinukai. Meras teigė, kad pradinukai nuo Covid-19 iki trečiadienio nebuvo testuojami kaupinių metodu, antigeno testais ar naujuoju būdu – savikontrolės antigeno testais, kaip to reikalavo Vyriausybės taisyklės.

Vyriausybės sprendimai šiuo metu įpareigoja pradinukams atlikti testus visose savivaldybėse, kur dviejų savaičių Covid-19 atvejų skaičius viršija 200 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Šiauliuose, trečiadienio duomenimis, šis rodiklis siekia 423 atvejus.

„Man labai gaila, kad Šiaulių merui yra neįmanoma tai, kas yra įmanoma kitų savivaldybių merams, nes pradinukų testavimas kitose savivaldybėse vyksta jau kurį laiką. Ir tų testavimo būdų, kurie yra atsiradę, yra gerokai daugiau, nei buvo tada, kai pirmosios savivaldybės pasiryžo pradėti pradinukų testavimą“, – sakė premjerė.

„Girdėjau mero pasisakymą apie vaikų gąsdinimą ir kažkokius panašius dalykus. Vaikai yra testuojami testais iš nosies landos, niekas nosiaryklės vaikų nepažeidžia. Tikrai nežinau, ar čia merą kažkas suklaidino, ar jam taip norisi pateisinti savo sprendimus“, – pridūrė ji.

Atvejų Šiauliuose daugėja

Kaip skelbiama Vyriausybės duomenų apžvalgoje, hospitalizacijų augimas Lietuvoje sustojo visuose regionuose, išskyrus Šiaulių-Telšių Covid-19 klasterį. Šiame regione gausėja naujų atvejų ir didėja ligoninių užimtumas.

„Šiaulių regione epidemiologinė padėtis prastėja, Šiaulių regiono ligoninės taip pat pilnėja. Ne taip staigiai, kaip Vilniuje tai buvo, bet vis tiek“, – teigė I. Šimonytė.

Tačiau Šiaulių miesto meras A. Visockas teigia, premjerė yra esmingai klaidinama. Pasak mero, dabartinė situacija primena tam tikrą mobingą.

Vyriausybės sprendimai numato, kad testavimas dėl Covid-19 privalomas visiems 5–11 klasių moksleiviams, taip pat pradinukams savivaldybėse su didesniu nei 200 naujų atvejų rodikliu, abiturientams testuotis tik rekomenduojama.

Be testavimo kaupinių metodu ir greitaisiais antigeno testais, įvesta papildoma galimybė moksleiviams patiems atlikti savikontrolei pritaikytus greituosius antigeno testus be medicinos darbuotojo priežiūros, kuomet duomenų nėra privaloma teikti į e.sveikatos sistemą.

Tik esant teigiamam testo rezultatui moksleiviams turėtų būti atliekamas papildomas molekulinis PGR tyrimas.