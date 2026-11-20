Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė medinio tvarto stogas, gyventojai iš degančio pastato varė gyvulius. Nudegė mūrinės pastato dalies šiferiu dengtas stogas, sudegė ant stogo buvusios saulės baterijų plokštės.
Viduje buvo laikomi gyvuliai: 46 galvijai, šešios kiaulės, vištos.
Ugniagesiai išgelbėjo dešimt vištų.
Viduje vandeniu sulieta dvi tonos grūdų, šieno ir malkų likučiai. Medinė pastato dalis sudegė ir sukrito. Joje buvo 100 rulonų šieno ir malkos. Pastato viduje sudegė traktorius.
Pirminiais ugniagesių duomenimis, per gaisrą žuvo trys karvės, veršiukas ir dešimt vištų.
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