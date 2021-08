Šiąnakt prie sienos budėjęs žmogaus teisių atstovas: pareigūnai neįleido migrantų, Baltarusijos pusėje – šūviai

Žmogaus teisių biuro vadovas naktį iš ketvirtadienio į penktadienį prie sienos atvyko įsitikinti, kaip įgyvendinamas vidaus reikalų ministrės sprendimas, kuriuo migrantai turi būti atgrasomi nuo sienos kirtimo.

Pasak jo, Baltarusijos pusėje buvo matyti suintensyvėjimas: ties Druskininkų užkarda Baltarusijos pareigūnai leido signalines raketas, stebėjo Lietuvos pareigūnus iš bokštelio bei iš miško.

Migrantų atgrasymo veiksmai vyko prie 134-135 valstybės sienos ženklo, ten sieną pereiti bandė apie 45 asmenų grupė.

„Kol nuvykome prie šio kelio ruožo ten mėginusi pereiti į Lietuvą apie 45 asmenų grupė buvo grąžinta į Baltarusiją, tačiau jie liko stovėti Baltarusijos pusėje ir šaukė pasigailėti, įleisti į Lietuvą - saugią Europos Sąjungos šalį. Visgi, pasienio pareigūnai šaukdami „go to a safe country - Belarus”, „go away” ėmėsi atgrasymo veiksmų. Grupė nė iš vietos. Lietuvos link pajuda moteris su vaiku, jos neatbaido nė vienas pareigūnų šūksnis. Per raciją girdžiu - atgrasyti, neisįleisti. Motina su vaiku nebijo net šuns, apkabinusi vaiką prašo priimti į Lietuvą, pasigailėti. Likusi grupės dalis maldauja priimti į Lietuvą šią šeimą“, – pasakoja V. Valentinavičius.

Pasak Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovo, moteris laikė rankoje lašinę, bandė vaizduoti, esą, lašinama vaikui, tačiau priėję pareigūnai įsitikino, kad tai melas, ir toliau vykdė ministrės sprendimą atgrasinti nuo sienos kirtimo.

„Moteris su vaiku nejuda, pareigūnai moterį su vaiku pakelia už parankių ir nuneša Baltarusijos link. Vaikas verkia. Grupė žmonių išsirikiuoja ir laukia, klausia, „how can we legally to enter Lithuania?” Pareigūnai šaukia – „go away”. Jie niekur neina, dar ir dabar atgrasymo veiksmais pareigūnai jos neįsileidžia į Lietuvą“, – sako ombudsmeno atstovas.

Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės sprendimas dėl migrantų apgręžimo savo ruožtu kalba, kad asmenys, kertantys sieną ne pasienio kontrolės punktuose turi būti neįleidžiami, bet nukreipiami į šiuos kontrolės punktus. Ten esą jie galėtų legaliai pateikti prieglobsčio prašymą.

Pasak V. Valentinavičiaus pasakojimo, toliau buvo pranešta apie tai, kad prie 129 valstybės sienos ženklo sieną kirto 34 asmenų grupė, kurioje yra 15 vaikų. Tačiau šios grupės grąžinti iškart į Baltarusiją pasieniečiai negalėjo, nes Baltarusijos pusėje pasigirdo pasieniečių automatų šūviai į orą, Baltarusijos pasieniečiai su šalmais, bananais ir skydais užstoja kelią.

„Automatų šūviai į orą nenutyla, tad negalėdami šios žmonių grupės grąžinti toje pačioje vietoje, Lietuvos pareigūnai susodino juos į autobusiuką ir nuvežė juos prie 125-126 sienos ženklo, kur žmonės buvo išlaipinti ir šūksniais „go, „go go” palydėti Baltarusijos link. Migrantai lydimi pareigūnų ir karių šūksnių lėtai judėjo Baltarusijos link, – pasakoja V. Valentinavičius.

Žmogaus teisių biuro vadovas kėlė klausimą, kas bus su žmonėmis, įstrigusiais tarp dviejų valstybių: iš vienos pusės šūviais į orą Baltarusija stumia migrantus į Lietuvą, iš kitos Lietuva nepriima jų atgrasindama nuo sienos kirtimo šunimis, apsiginlavusiais kareiviais ir pareigūnais. Šiuos žmones jis vadina įkaitais.

V. Valentinavičius kvestionuoja, ar vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės sprendimas dėl migrantų apgręžimo yra tikrai teisėtas pagal tarptautinę teisę, bet paliudija, kad Valstybė sienos apsaugos pareigūnai tikrai nenaudoja smurto.