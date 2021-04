Šeštadienį nuo COVID-19 paskiepyta per 12 tūkst. žmonių

Šalyje nuo COVID-19 pirma vakcinos doze paskiepyti 477 tūkst. 368 asmenys, abiem – 189 tūkst. 272

Lietuva iki šiol yra gavusi 717 tūkst. 245 vakcinos dozes, visos jos pristatytos į skiepijimo centrus. Juose iki šiol sunaudotos 666 tūkst. 640 dozės.

Šiuo metu 50 tūkst. 614 dozių kol kas nepanaudotos.

Per parą Lietuvoje nustatyta 839 COVID-19 atvejai ir 12 mirčių. Statistikos departamentas taip pat praneša, kad šiuo metu naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų – 422,3. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas siekia 7,6 proc.