TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šeši draudžiamu būdu pagauti unguriai žvejui kainuos iki 5 tūkst. eurų

2025-10-22 14:44 / šaltinis: BNS
2025-10-22 14:44

Švenčionių rajone aplinkosaugininkai nustatė neteisėtai ungurius gaudžiusį asmenį, kuris padarė žalos žuvų ištekliams beveik už 3 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

0

Nuo rugsėjo 1 dienos aplinkosaugininkų vykdomos akcijos „Saugom ungurį“ antrasis etapas truks iki spalio 30-osios. Rudeninės ungurių migracijos metu pareigūnai vykdo reidus: tikrina žvejus mėgėjus, tęsia verslinės žvejybos kontrolę.  

Aplinkosaugininkai aktyviai stebi internetinę erdvę, seka skelbimus, reaguoja į pranešimus apie galimus pažeidimus.

AAD pareigūnai vykdo patikrinimus visose pagrindinėse ungurių migracijos vietose. Spalio 15 dieną prie Kretuonos upės, Švenčionių rajone, pareigūnai nustatė asmenį, kuris neteisėtai sugavo šešis ungurius. Pažeidėjas žvejojo draudžiamu mėgėjų žvejybai būdu – ungurine gaudykle.

Nelegalus žvejybos įrankis ir žuvys buvo paimti, surašytas administracinio pažeidimo protokolas. Žvejodamas draudžiamais ne mėgėjų žvejybos tinkliniais įrankiais šis asmuo nusižengė ne pirmą kartą. Jam gresia bauda nuo 1,4 tūkst. iki 2,5 tūkst. eurų. Žuvų ištekliams padaryta žala siekia beveik 3 tūkst. eurų. Žala neatlyginta.

AAD primena, kad migruojančių ungurių žvejyba gaudyklėmis upėse, jų ištakose ir protakose leidžiama nuo kovo 15 dienos iki birželio 1 dienos. Kuršių mariose ungurius gaudyti draudžiama visus metus.

Žvejams mėgėjams nenustatytas terminas ungurių gaudymui, tačiau per vieną žvejybą žvejys mėgėjas turi teisę sugauti ne daugiau kaip tris ungurius.

