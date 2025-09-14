Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sekmadienį sostinėje vyks maratonas, numatomi eismo ribojimai

2025-09-14 08:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-14 08:12

Sekmadienį Vilniaus centre vyks „Swedbank Vilniaus maratonas“. Renginio metu bus ribojamas eismas sostinės gatvėse, keisis viešojo transporto maršrutai bei tvarkaraščiai.

Vilniaus maratonas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

0

Kaip praneša Vilniaus savivaldybė, eismo ribojimai bėgimo trasose įsigalios nuo rugsėjo 14 d. vidurnakčio ir truks iki 20 val. Po pietų, 15 val., planuojama atidaryti eismą V. Kudirkos, M. K. Čiurlionio gatvėmis bei Žvėryno rajone, išskyrus kai kurias atkarpas – Upės, Vytauto, A. Mickevičiaus, Aukštaičių ir Paupio gatvėse.

Skelbiama, maratono trasa drieksis nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, Vilniaus gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos, Universiteto, Šv. Jono, Pilies, Barboros Radvilaitės, Maironio, Užupio, Paupio, Aukštaičių, Išganytojo, Bokšto, Didžiąja, Stiklių, Gaono, Dominikonų, Šv. Ignoto, Benediktinų, Islandijos, Jogailos gatvėmis, Gedimino prospektu, V. Kudirkos, M. K. Čiurlionio gatvėmis, Vingio parko dviračių ir pėsčiųjų takais, Vingio pėsčiųjų tiltu, palei Nerį dviračių ir pėsčiųjų takais iki Upės g., Žaliuoju tiltu, Žygimantų, Arsenalo, T. Kosciuškos, A. Goštauto gatvėmis, Mindaugo tiltu, Žvejų, Saltoniškių, Sėlių, Žaliąja, Latgalių, Blindžių, Latvių, Birutės, Kęstučio bei kitomis senamiesčio ir centro gatvėmis, grįžtant į Šventaragio gatvę.

Numatyti 42 km, 21 km, 10 km, 5 km ir vaikų bėgimai. 

Pranešama, kad sekmadienį taip pat keisis 1G, 3G, 6G, 10, 33, 88, 89 autobusų ir 1, 2, 4, 10, 17, 19 troleibusų trasos ir tvarkaraščiai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

