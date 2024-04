Seimo pirmininkė ragina gyventojus dėl „Rheinmetall“ gamyklos matyti platesnį paveikslą: tai atneš daug pliusų

„Ketinimų protokolo pasirašymas yra geras pirmas žingsnis. Daug darbo dar liko, daug derinimo, kai kas iš to yra konfidencialu. Kalbant apie sklypus, nėra patvirtinta vienos vietos, bet yra nuskambėję tam tikros geografinės vietos ir suprantama, įtikinimas vietos žmonių yra labai svarbus momentas, be to neįmanoma toliau pajudėti“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.

„Čia raginčiau matyti platesnį paveikslą, jis yra toks, kad atėjimas tokio lygio gamyklos į Lietuvą ir į konkretų regioną, tai atneštų labai daug papildomų pliusų, plėtojama gynybos pramonė, kita reikalinga infrastruktūra, darbo vietos kuriasi, užsikuria visa ekosistema. Čia galima turėti situaciją, kurią galima vadinti „win-win“, ne taip dažnai jos pasitaiko“, – sakė ji.

REKLAMA

REKLAMA

Politikė mano, kad į visus gyventojams rūpimus klausimus turės atsakyti klausimą kuruojančios ministerijos, o baimes reikės išsklaidyt.

„Baimės, kurios gal ir nėra visiškai pagrįstos, turės būti išsklaidytos, bet visi saugumo reikalavimai turės būti išlaikyti ir manau, kad bus galima judėti į priekį atsakius į tai, kas rūpi vietos gyventojams“, – tikino Seimo pirmininkė.

REKLAMA

Antradienį dėl amunicijos gamyklos statybų Lietuvoje su Vokietijos gynybos pramonės milžine „Rheinmetall“ buvo pasirašytas ketinimų protokolas.

Praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė įstatymų pataisoms, kurios sudarytų palankesnes sąlygas „Rheinmetall“ kuo greičiau pradėti veiklą Lietuvoje.

Apie ketinimus Lietuvoje statyti gamyklą, kur Vokietija planuoja nuolat dislokuoti brigados dydžio karinį dalinį rytiniam NATO flangui apsaugoti, „Rheinmetall“ pranešė kovo viduryje.