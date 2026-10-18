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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime – svarstymas dėl pensijų sumavimo: štai kuriuos gyventojus gali paveikti

2026-10-18 11:17 / šaltinis: BNS
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2026-10-18 11:17
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Seimas nutarė imtis svarstyti pataisas, kuriomis siūloma leisti tremtiniams, išauginusiems penkis ir daugiau vaikų, kartu gauti dvi valstybines pensijas.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (70)

Seimas nutarė imtis svarstyti pataisas, kuriomis siūloma leisti tremtiniams, išauginusiems penkis ir daugiau vaikų, kartu gauti dvi valstybines pensijas.

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Šią iniciatyvą palaikė 37 Seimo nariai, prieš buvo penki, susilaikė – 29.

(70 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimas, Vyriausybė, politikai

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Anušauskas: „Tremtinio pensija nėra nei privilegija“

Projekto autorius konservatorius Arvydas Anušauskas sakė, kad šiuo metu galiojanti taisyklė, pagal kurią asmeniui, turinčiam teisę į kelias valstybines pensijas, mokama tik viena iš jų, nepagrįstai verčia rinktis tarp dviejų savarankiškų, nesusijusių gyvenimo faktų.

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„Tremtinio pensija nėra nei privilegija, nei nuopelnas, nei to žmogaus pasirinkimas, kurį jis padarė savo laiku. Mano ir dalies kolegų manymu, teisė gauti daugiavaikę valstybinę pensiją neturėtų panaikinti, pavyzdžiui, nukentėjusiojo asmens arba tremtinio pensijos“, – pristatydamas pataisas kalbėjo jis.

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Pasak politiko, nukentėjusiųjų asmenų pensijas šiuo metu gauna apie 45 tūkst. žmonių, tačiau pakeitimas galėtų paliesti ne daugiau kaip apie 100 žmonių, nes tiek yra daugiavaikių tėvų, kartu turinčių ir tremtinio statusą.

„Pastaruosius dešimtmečius dažnai buvo rodoma į Konstitucinio Teismo vieną nutartį, kurioje buvo įrašyta, kad žmogui valstybinę pensiją galima mokėti tik vieną. Bet iš tikrųjų ten nėra jokių draudimų, kurie užkirstų kelią mokėti ir dvi pensijas“, – teigė A. Anušauskas.

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Pataisas įvertinęs Seimo Teisės departamentas pateikė pastabą, kad siūlomas pakeitimas prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui, nes tokia išimtis būtų taikoma tik vienai valstybinių pensijų gavėjų grupei, nors analogiškos sąlygos – kai mokama tik viena iš kelių pensinio pobūdžio išmokų – galioja ir kitiems įstatymams.

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Teisės ir teisėtvarkos komitetas tokiai išvadai nepritarė.

Šio komiteto narė, demokratė Agnė Širinskienė pažymėjo, jog buvimas tremtiniu – nepasirinktas dalykas, todėl būtų garbinga, kad valstybė į tai atsižvelgtų.

„Tremtinio unikali situacija padaro šią valstybės išmoką gerokai skirtingą nuo kitų, dėl ko mes negalime sakyti, kad atsiranda kažkokia diskriminacija, nes diskriminacija atsiranda tuomet, kai mes išskiriame tuos subjektus, kurie pagal savo esmę yra vienodi“, – sakė parlamentarė.

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Prieš balsavęs socialdemokratas Algirdas Sysas perspėjo, kad toks sprendimas gali atverti kelią panašiems reikalavimams iš kitų valstybinių pensijų gavėjų grupių, kurių Lietuvoje yra daugiau nei 150 tūkstančių.

„Jūs siūlote dabar tik vieną grupę (...). Kaip bus su kitomis grupėmis, kurios irgi gali gauti vieną, dvi ir tris, nes yra pas mus piliečių, kurie galėtų gauti tris valstybines pensijas (...). Ką darysime su kitomis? Ar joms taikysime tokią pat išlygą, ar darysime išlygą tik vienai grupei?“ – tikino jis.

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„Jeigu žmogus gali gauti kelias valstybines pensijas ir vienas gauna, o kitas negauna, tai jau yra privilegija. Ir čia aš galėčiau ginčytis, kad tai yra tam tikra išimtis. Kodėl aš kalbėjau apie lygiateisiškumo principą? Mes atidarome Pandoros skrynią, jeigu duodame vieniems, turime duoti ir kitiems“, – pabrėžė socdemas.

Projektui toliau svarstyti paskirti Socialinių reikalų ir darbo bei Žmogaus teisių komitetai, taip pat nuspręsta paprašyti Vyriausybės išvados.

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