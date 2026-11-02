Seime siūloma spalio 28-ąją paskelbti atmintina Vilniaus atgavimo diena

Tai numatančias Atmintinų dienų įstatymo pataisas įregistravo Seimo narys Vytautas Sinica.
Nacionalinio susivienijimo atstovo Seime teigimu, taip būtų parodyta valstybės pagarba šiai datai.
„Projekto tikslas – suteikti deramą valstybės pagarbą vienai svarbiausių XX amžiaus Lietuvos istorijos datų, taip skatinant didesnį domėjimąsi Lietuvos ir jos sostinės praeitimi, pasididžiavimą savo valstybe. Siekiama sudaryti sąlygas visuomenei geriau pažinti šį įvykį, jo sudėtingas ir tragiškas aplinkybes bei jo nenustelbtą svarbą Lietuvos visuomenei. (...) Didesnis dėmesys šiai datai leis stiprinti tautos istorinę atmintį, kuri yra labai svarbus visuomenės solidarumo, patriotiškumo, atsparumo ir pasiryžimo ginti bei kurti savo valstybę veiksnys“, – aiškinamajame rašte sako V. Sinica.
Pasak jo, Vilnius 1939 metais Lietuvai sugrįžo ne mažiau tragiškomis aplinkybėmis, nei buvo nuo jos atplėštas.
„Neilgai trukusį Lietuvos valdymą netrukus pakeitė kruvinos komunistinės Rusijos ir nacionalsocialistinės Vokietijos okupacijos. Vis tik pats sostinės atgavimas neabejotinai buvo vienas svarbiausių ir džiaugsmingiausių įvykių XX amžiaus mūsų šalies istorijoje“, – sako iniciatyvos autorius.
V. Sinica projekto aiškinamajame rašte cituoja garsų lenkų rašytoją ir visuomenės veikėją Juozapą Mackevičių (Jozefą Mackiewiczių), anuomet laikraštyje „Lietuvos žinios“ rašiusį, kad „taip džiaugsmingai ir visų miesto gyventojų vieningai, nežiūrint ar tai būtų lenkai, ar lietuviai, – nebuvo sveikinama jokia kita kariuomenė kaip šiandien… bus sveikinama Vilniuje Lietuvos kariuomenė.“
Mišrios Seimo narių grupės narys V. Sinica pabrėžia, kad šis įvykis buvo ne tik istorinės tiesos ir pamintų Lietuvos valstybės teisių atstatymas, bet jis „suteikė galimybę iš naujo megzti konstruktyvius ir partneriškus santykius su lenkų tauta ir valstybe, kuriuos iki tol buvo užnuodijęs Vilniaus okupacijos faktas“.
ELTA primena, kad spalio mėnesį įregistruotos įstatymo pataisos, siūlančios naujomis atmintinomis dienomis paskelbti Sedos kautynių dieną, kurią siūlomą minėti spalio 7-ąją.
Spalio trečiąjį ketvirtadienį siūloma paskelbti Mediacijos diena.
Siekiant pagerbti nematerialųjį kultūros paveldą, siūloma gruodžio 5-ąją paskelbti atmintina Lietuvos šiaudinių sodų diena.
Kaip numato įstatymas, atmintina diena – reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.
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