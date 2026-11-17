Pirmajame balsavime projektą palaikė 70, susilaikė 8 parlamentarai, balsavusių prieš nebuvo.
Preliminari projekto svarstymo Seimo posėdyje data – gruodžio 22 d.
Siekiama sudaryti palankesnes sąlygas
Įsteigus naują LEZ, siekiama sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms pritraukti, technologijoms vystyti ir naujoms darbo vietoms regione kurti.
Pagal projektą, ši teritorija būtų steigiama 49 metams, jos bendras plotas siektų 223,68 hektaro.
Preliminariais Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vertinimais, naujojoje LEZ galėtų būti sukurta nuo 425 iki 4,03 tūkst. darbo vietų. Teritorijoje būtų vykdoma gamybos, prekybos ir paslaugų teikimo veikla.
Įvertinus teritorijos specifiką, dalį miško paskirties žemės reikėtų paversti kitomis naudmenomis, taip pat plėtoti būtiną infrastruktūrą.
Šiems darbams preliminariai prireiktų apie 21 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Nustatant zonos ribas, atsižvelgta į nacionalinio saugumo ir energetikos objektų apsaugos reikalavimus. Į LEZ teritoriją neįtraukta 41,6 hektaro dalis greta Ignalinos atominės elektrinės, numatyta tvarių branduolinių elektrinių projektams įgyvendinti.
ELTA primena, jog Lietuvoje jau veikia Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Akmenės, Marijampolės, Panevėžio, Kėdainių laisvosios ekonominės zonos.
Agentūros „Investuok Lietuvoje“ 2024 m. duomenimis, šalies laisvosiose ekonominėse zonose veikė 113 įmonių, jose dirbo apie 11 tūkst. darbuotojų. Daugiau nei pusė jų dirbo užsienio kapitalo įmonėse, o 89 proc. – gamybos sektoriuje.
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