Seimas prezidento neišgirdo – medžiotojai galės naudoti naktinius taikiklius

Už tokį sprendimą balsavo 75 parlamentarai, prieš buvo 39, dešimt susilaikė.

Atmesti veto reikia ne mažiau kaip 71 parlamentaro balso.

„Šiandien diskusija yra apie naujos brangios pramogos įteisinimą, nieko daugiau“, – ragindamas palaikyti veto sakė konservatorius Andrius Vyšniauskas.

Tuo metu Seime dirbantys medžiotojai teigė, kad pataisa užtikrins laukinių gyvūnų gerovę.

Gruodį Seimas priėmė Medžioklės įstatymo pataisas, kuriomis patvirtinti medžioklėje leidžiamų ir draudžiamų naudoti įrankių sąrašai.

Viename ir sąrašų numatyta, kad medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras galima naudoti naktinius taikiklius.

Prezidentas šias pataisas vetavo, nes, jo teigimu, naktinių taikiklių naudojimas sudarytų sąlygas nepagrįstam laukinės gyvūnijos skurdinimui. Be to, būtų sunkiai įmanoma užtikrinti tokių įrankių panaudojimo kontrolę, nes aplinkosaugininkai neturėtų galimybių nustatyti, ar žvėris nušautas naudojant naktinį taikiklį, ar be jo. Pasak prezidento, dėl to administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą naktinių taikiklių naudojimą medžioklėje faktiškai taptų nepritaikoma.

Įstatymo pataisą dėl naktinių taikiklių įteisinimo inicijavo Kaimo reikalų komiteto narys, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Kęstutis Mažeika.

Ketvirtadienį jis teigė, kad prezidento veto rodo nepasitikėjimą medžiotojų bendruomene.

„Panašu, kad kiek buvo klausimų ir diskusijų Seime po pirmo balsavimo dėl veto atmetimo, panašu, kad (prezidento– BNS) patarėjai, kurie ir vakar, ir šiandien aktyviai skambina Seimo nariams ir daro poveikį, kad jie tik nebalsuotų, nedalyvautų, tai šiuo atveju turbūt parodo (...), kad tai vis dėlto ne prezidento veto, o prezidento ego“, – tvirtino K. Mažeika.

„Gaila, kad prezidentas neišgirdo medžiotojų bendruomenės, jog tas įrankis nėra koks nors stebuklas, nėra panacėja ar baubas, nes yra toks pats kaip ir prožektorius, kuris naudojamas tamsiu paros metu“, – sakė jis.

Konservatorius Audrius Petrošius tvirtino, kad laukinių gyvūnų populiacija Lietuvoje yra smarkiai išaugusi. Jo teigimu, ne vienetais, o kartais padaugėjo automobilių susidūrimo su laukiniais gyvūnais atvejų.

Jis pabrėžė, kad funkciją reguliuoti laukinių gyvūnų populiaciją valstybė yra pavedusi medžiotojams, todėl jai turi būti suteikti ir atitinkami įrankiai.

Naktinių taikiklių įteisinimo šalininkai taip pat sako, kad šių prietaisų naudojimas prisidėtų prie efektyvesnio gyvūnų gerovės principų užtikrinimo – žvėris būtų nušautas vienu šūviu, nesikankintų sužeistas. Jie taip pat tvirtina, kad naktinio matymo priemonių turėjimas padėtų ir krašto gynyboje, ir kovojant su afrikiniu kiaulių maru.

Aplinkosaugininkai teigia, kad toks leidimas sudaro prielaidas brakonieriavimui, nes nėra praktinių galimybių kontroliuoti, kad naktiniai taikikliai būtų naudojami medžiojant tik tuos gyvūnus, kuriuos nurodo šis įstatymas.

Laisvės partijos frakcijos narė Ieva Pakarklytė ketvirtadienį teigė, kad naktinių prietaisų įteisinimo medžioklėje šalininkų argumentus dėl prisidėjimo prie krašto gynybos ir kovos su afrikinių kiaulių maru ne kartą atmetė tų sričių ekspertai.

„Ko aš pasigendu šioje diskusijoje, tai tradicinės medžioklės puoselėjimo ir medžiotojų kompetencijos kėlimo, profesionalumo, o ne tiesiog naujų žaisliukų įdavimo į rankas, su kuriais galbūt ne visada mokės susitvarkyti“, – sakė ji.

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė konservatorė Aistė Gedvilienė pabrėžė, kad jeigu dabar medžiotojai nešertų šernų, o juos intensyviau medžiotojų, sureguliuotų jų populiaciją turimomis priemonėmis.

Iki šiol medžioklėje leidžiamus ir draudžiamus naudoti įrankius nustatė Medžioklės taisyklės, jas tvirtino aplinkos ministras. Naktiniai taikikliai buvo draudžiamųjų įrankių sąraše.