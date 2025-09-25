Seimas nukėlė balsavimą dėl „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus teisinės neliečiamybės naikinimo

Teisėsauga Seimo nariui nori pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumento klastojimo, disponavimo tokiu dokumentu ir turto pasisavinimo.
Konstitucija numato, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Teisinę neliečiamybę gali panaikinti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
S. Bucevičius imuniteto atsisakė supaprastinta tvarka, nesudarant specialios Seimo komisijos.
Prieš balsavimą politikas sakė nesijaučiantis gerai ir kvestionavo bausmės proporcingumą
„Kokį sprendimą priims, aš jį gerbiu. Sau užduodu klausimą ir kolegoms, visiems rinkėjams: ar adekvati, ar proporcinga (bausmė – BNS), ar reikalingas tas procesas toks, kaip dabar yra, aš manau, kad ne“, – kalbėjo parlamentaras.
Kaip praėjusią savaitę Seimo salėje kalbėjo generalinė prokurorė Nida Grunskienė, S. Bucevičius, būdamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariu, pateikė keturias galimai suklastotas išlaidų ataskaitas ir taip neteisėtai įgijo daugiau nei 800 eurų.
Teisėsaugos duomenimis, dirbdamas 2019–2023 metų kadencijos savivaldybės taryboje politikas į kompensuotinas išlaidas įtraukė kvitus, apmokėtus ne paties, o septynių juridinių, šešių fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir viena užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
Seimas antradienį jau panaikino taip pat „čekiukų“ bylose figūruojančių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio ir Tomo Martinaičio imunitetus.
Tą pačią dieną parlamentas priėmė ir Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis sušvelnino atsakomybę už politikų ir tarnautojų piktnaudžiavimą ir tokiu būdu perkvalifikavo šį nusikaltimą iš sunkaus į apysunkį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!