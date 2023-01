Savickas Vilniuje mato milijoną gyventojų: norėtų, kad žmonės nebesėdėtų namuose

Naujienų portalas tv3.lt pristato ciklą „Kandidatų portretai“, kuriame kviečiame susipažinti su kandidatais į Vilniaus miesto mero postą. Vienodi klausimai – skirtingi atsakymai: nuo miesto vizijos iki mėgstamiausių knygų ir filmų.

Didžiausia Vilniaus problema

Susisiekimo infrastruktūra ir viešasis transportas. Per rinkimus žarstomi pažadai vėliau atgula į stalčius, o sostinė toliau dūsta kamščiuose.

REKLAMA

Didžiausias Vilniaus privalumas

Vilnius išsiskiria savo gyvenimo kokybe, yra žaliausias miestas Europoje. Tuo aš galėjau įsitikinti asmeniškai studijų metais gyvendamas Jungtinės Karalystės, Olandijos bei Belgijos miestuose.

Pirmas darbas tapus meru

Detaliai peržiūrėti visų svarbiausių miesto pradėtų bei suplanuotų projektų planus. Esama situacija rodo, kad projektai amžinai vėluoja, o sąmatos brangsta dešimtimis milijonų.

REKLAMA

Ko trūksta Vilniui, kad būtų kaip didžiosios Europos sostinės: Paryžius, Londonas, Berlynas?

Didžiosios Europos sostinės išsiskiria savo sutvarkytomis ir žmogui pritaikytomis žaliosiomis zonomis, patraukliomis miesto erdvėmis, kuriose norisi leisti laiką. Pas mus to vis dar trūksta, neturime pakankamai patrauklių vietų, kurios „ištrauktų“ gyventojus iš namų į miestą. Net Niujorke sekmadieniais centre galima nemokamai pasistatyti automobilį. Toks sprendimas tikrai nekainuotų Vilniaus miestui daug, bet pritrauktų šeimas, verslus į miesto centrą, jį atgaivintų.

REKLAMA

Nauja viešojo transporto rūšis: metro, tramvajus – už ar prieš?

Esu už tramvajų, bet prieš metro. Bet visgi, prieš ieškant naujų viešojo transporto rūšių, turime pasirūpinti, kad VVT taptų kokybiškas ir 100 proc. žalias. VVT bus naudojamasi, kai jis bus patogus, greitas ir pritaikytas gyventojų poreikiams. Šiandien didelė dalis vilniečių, net ir spaudžiami siaurinamų gatvių bei apmokestintų parkavimo vietų, mieliau renkasi keliauti nuosavu automobiliu nei viešuoju transportu. Nepritariu Remigijaus Šimašiaus pradėtam karui prieš automobilių vairuotojus. Manau, kad galime rasti sprendimus, kurie suderintų visų – pėsčiųjų, dviratininkų, automobilistų poreikius.

REKLAMA

REKLAMA

Ateityje matau Vilnių kaip milijono gyventojų miestą, todėl reikia jau dabar pradėti planuoti tokius poreikius atitinkančią infrastruktūrą. Atitinkamai ambicingesnis turi būti ir susisiekimo paslaugų gerinimo planas.

Mėgstamiausia Vilniaus vieta

Bernardinų sodas.

Mėgstamiausia knyga

„The next 100 Years: A Forecast for the 21st Century“, George Friedman ir daugybę kartų perskaitytos Hario Poterio knygos.

Knyga, kurios niekam nerekomenduotumėte

Bene kiekviena knyga turi tinkamą gyvenimo etapą jos skaitymui, tik kartais jo reikia ilgokai palaukti.

REKLAMA

Mėgstamiausias filmas

Žiedų valdovo trilogija.

Kokia daina skambės, jei laimėsite mero rinkimus

G&G sindikatas „Miestas, kurio negaliu nemylėti“.

Dienos darbai baigti, kokį vakarą rinktumėtės

Rami vakarienė su visa šeima.

Užaugęs norėjau būti…

Vaikystėje neturėjau aiškios būsimos profesijos, tačiau seneliai dažniausiai pokštavo, kad užaugęs būsiu Prezidentu.