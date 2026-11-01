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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Savaitės pradžia Lietuvoje bus permaininga: kai kur sulauksime lietaus

2026-11-01 08:03 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-01 08:03
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Pasak „Meteo.lt“ sinoptikų, sekmadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 3–8 m/s. Temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.

Orai, lietus (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (20)

Pasak „Meteo.lt“ sinoptikų, sekmadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 3–8 m/s. Temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.

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Pirmadienio dieną kai kur, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, truputį palis. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 2–7, dieną 6–11 laipsnių šilumos.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

Antradienį vietomis nedidelis lietus, dulksna. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 6–11 laipsnių šilumos.

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Hidrologinė situacija

Spalio 30 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 43 cm, Šušvėje ties Josvainiais – iki 33 cm, Nemune ties Lampėdžiais ir Panemune – iki 21 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 7–13, ežeruose – 7–12, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–12 laipsnių šilumos.

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