Sąskaita už reklamą prieš rinkimus – štai, kiek išleido skirtingos partijos

Tiesa, sumos augs ne tiek daug, kiek išleidžia kaimynų lenkų politikai, bet žymiai daugiau, nei rinkimai kainuoja latviams.

Pergalės rinkimuose ir pilno biudžeto norintys socialdemokratai pirmiausia turi patys užpildyti pinigų dėžutes, skirtas rinkiminei kampanijai. Mat be reklamos ir be pinigų laimėti rinkimus sunku.

Šiuo metu visos politinės jėgos rinkiminėse sąskaitose turi puspenkto milijono eurų. Žinoma, ši suma per visą rinkimų laikotarpį dar gerokai augs. Palyginimui, 2020 m. per rinkimus visos partijos išleido 9 milijonus eurų.

Konservatoriai kol kas lyderiai, jie rinkimams skyrė virš 700 tūkstančių eurų. Daugiau nei 400 tūkstančių sukaupė Skvernelio vadovaujami demokratai „Vardan Lietuvos“. 350 tūkstančių nugulė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos kišenėse. Valstiečiai kol kas rinkimams skyrė beveik ketvirtį milijono.

Penktadalį milijono surinko Liberalų sąjūdis, bet reklamuojasi jie ne tik ant miesto autobusų, bet ir savos gamybos vaizdo įrašais.

Čmilytės pasirinkimas ne itin nusisekęs

Tačiau ne visada viskas pavyksta. Čmilytė-Nielsen savo įrašui pasirinko repo dainą, kuriame, išvertus į lietuvių kalbą, skamba žodžiai: „Pogrindžio metodai, aukščiausios klasės paleistuvės gauna daugiau, o ne mažiau. Velniop įstatymus, teisininkai su manimi.“

O po liberalų rikiuojasi Laisvės partija, ji turi 175 tūkstančius ir tik 7-oje vietoje pagal pinigus atsidūrė socdemai su 170 tūkstančių eurų. Nedaug nuo jų atsilieka Žemaitaičio „Nemuno aušra.“ Matant tokius skaičius, suprantamas ir pavienių socdemų bandymas save reklamuoti savos kūrybos vaisiais – nufilmuotuose vaizdo įrašuose dainuoja ir kadaise Seime buvęs Antanas Nedzinskas, ir jaunieji socdemai.

Kitoms partijoms rodytis tautai dar sunkiau, jų biudžetai dar mažesni. Kai kurie vos sukrapštė keliolika ar kelis tūkstančius eurų. Tad kova dėl kiekvieno balso tampa itin arši.

Pinigai renkami ne tik partijoms, bet ir atskiriems kandidatams. Rekordininkas – liberalas Artur Truš. Jo sąskaitoje 38 tūkstančiai. Didžioji dalis jo paties ir šeimos pinigai.

Pašiepia konkurentus

Truš kuria ir pigius reklaminius vaizdo įrašus. Ir dėmesį traukia pašiepdamas tuos, kurie dalija nerealius pažadus.

„Atleisiu nuo visų mokesčių, kiekvienam duosiu po butą, po BMW, po moskvičių gal kam, o šiaip, turtuolius apmokestinsiu, kad visiems būtų gerai. Nebus neužbaigtų darbų, aš visada baigiu laiku“, – vaizdo įraše kitas partijas šiepė Artur Truš.

Nors dabar politikai ir partijos surinko puspenkto milijono eurų, bet ši suma tikrai dar augs. Kai kurios kandidatų išlaidos į suvestines patenka kiek vėliau. Be to, dar lauks ir antrasis Seimo rinkimų turas. Per praėjusius Seimo rinkimus daugiausia išleido konservatoriai – apie 1 mln. 700 tūkstančių eurų. Palyginimui, Latvijoje rinkimus laimėti galima ir su trigubai mažesne suma, o Lenkijoje laiminčios partijos išleidžia po maždaug 8–9 milijonus eurų.

